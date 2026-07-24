Marca de alta decoração expande atuação com tecidos inovadores que não mancham

Em um mercado cada vez mais exigente, onde estética, funcionalidade e desempenho precisam caminhar lado a lado, a L’ar Home Decor vem consolidando seu espaço como uma referência na curadoria de tecidos para decoração. Fundada em 2015, a marca nasceu com o propósito de oferecer uma nova experiência de compra para profissionais e consumidores, unindo conhecimento técnico, atendimento consultivo e uma seleção criteriosa de produtos alinhados às demandas do morar contemporâneo.

A história da empresa está diretamente ligada ao universo da arquitetura, da engenharia e dos interiores. Após uma trajetória consolidada na engenharia civil e na gestão de projetos, a fundadora Mariana Fava identificou uma oportunidade de transformar a forma como arquitetos, designers de interiores e clientes finais escolhiam tecidos para seus projetos.

“Acreditamos que boas escolhas nascem do conhecimento. Por isso, nosso papel vai muito além da venda de produtos. Buscamos oferecer informação, orientação e suporte para que cada cliente tenha segurança para criar ambientes que reflitam sua personalidade e permaneçam relevantes ao longo do tempo”, afirma Mariana.

Ao longo dos anos, a L’ar Home Decor desenvolveu um modelo de negócio que combina a praticidade do ambiente digital com a experiência de uma boutique especializada. O resultado é uma operação capaz de atender clientes em todo o Brasil, mantendo um relacionamento próximo e personalizado com profissionais do setor.

Entre os diferenciais da marca estão a curadoria especializada de tecidos para decoração, o atendimento consultivo, a produção de conteúdo educativo e um portfólio que reúne desde fibras naturais até tecidos tecnológicos desenvolvidos para atender às novas exigências dos ambientes residenciais e corporativos.

Um dos destaques recentes é a chegada da tecnologia Fiber Shield by Ultraclean ao portfólio da empresa. A solução oferece proteção avançada contra manchas sem comprometer a textura, o conforto ou a estética dos tecidos, reforçando o compromisso da L’ar com inovação e praticidade.

A marca também se destaca por sua forte conexão com o mercado de arquitetura e design de interiores. Em 2025, participou da CASACOR Rio de Janeiro como fornecedora oficial, ampliando sua presença em projetos assinados por importantes profissionais do setor e fortalecendo seu posicionamento junto ao público de alto padrão.

Com atuação nacional e presença crescente nos principais polos de arquitetura e decoração do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, a L’ar Home Decor segue investindo em soluções que unem beleza, desempenho e longevidade.

Mais do que acompanhar tendências, a empresa busca construir relações duradouras e contribuir para a criação de ambientes autênticos, sofisticados e funcionais, reafirmando sua missão de transformar conhecimento em escolhas inteligentes para o morar contemporâneo.

Sobre a L’ar Home Decor

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Fundada em 2015, a L’ar Home Decor é uma empresa especializada em tecidos para decoração, com atuação nacional e foco em arquitetos, designers de interiores, especificadores e consumidores finais. A marca oferece uma curadoria criteriosa de produtos que unem sofisticação, desempenho e funcionalidade, além de atendimento consultivo e conteúdo especializado para apoiar projetos residenciais e corporativos.