Da cadeira à gestão: como a tecnologia forma donos de salão empreendedores

Profissionais do setor de beleza estão trocando a cadeira pelo escritório. Impulsionados por plataformas digitais de gestão, donos de salão, barbearia e clínica de estética hoje passam mais tempo olhando fluxo de caixa do que fazendo atendimento. É uma mudança geracional, e está acontecendo rápido.

Belasis é uma plataforma de gestão para salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e estúdios, com foco em automatizar agendamento, controle financeiro e relacionamento com o cliente.

Por que o mercado de beleza brasileiro é tão grande e ainda tão informal?

Com mais de 500 mil salões de beleza em operação, o Brasil está entre os maiores mercados globais do segmento, segundo o Sebrae. Durante décadas, porém, a gestão desses negócios foi quase sempre informal: caderno de anotações, planilha improvisada, controle de caixa de cabeça. Isso está mudando à medida que profissionais passam a dedicar tempo de verdade à administração, não só ao atendimento.

Por que a técnica sozinha não garante mais a sobrevivência do negócio?

Ser bom com as mãos deixou de ser suficiente. A excelência técnica sustenta a reputação, mas não sozinha a sustentabilidade do negócio. É aí que entram as ferramentas digitais: elas automatizam agendamento, controlam fluxo de caixa, gerenciam estoque e acompanham a produtividade da equipe, tarefas que antes consumiam horas manualmente.

Como a Belasis entra nesse processo de profissionalização?

A Belasis é um exemplo de plataforma que tem visto a demanda crescer por soluções que organizam essa rotina administrativa e o relacionamento com o cliente.

Qual o tamanho do mercado que essa profissionalização pode destravar?

O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos movimenta mais de R$130 bilhões por ano no Brasil, segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Boa parte desse valor vem de negócios pequenos, nos quais profissionalizar a gestão pode ser a diferença entre estagnar e crescer. Tecnologia bem aplicada dá a esses estabelecimentos uma operação mais estruturada, com espaço real para expansão.

Essa mudança é passageira ou estrutural?

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Quem está entrando agora no setor já chega com outra cabeça: busca capacitação em gestão e incorpora tecnologia desde o primeiro dia de operação. Para quem já está estabelecido, a adaptação exige esforço, mas a organização e a rentabilidade que vêm com ferramentas digitais especializadas costumam justificar o investimento.