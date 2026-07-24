NAIA & IFMSA Brazil lançam edital para 260 escolas médicas

A NAIA e a IFMSA Brazil lançaram, em julho, um edital direcionado às aproximadamente 260 escolas médicas cadastradas na rede da organização estudantil. A iniciativa busca apoiar projetos de educação, pesquisa, capacitação e aplicação responsável da inteligência artificial na formação médica.

A IFMSA Brazil (Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil) é uma organização estudantil de alcance nacional, dedicada à formação de lideranças, educação médica, saúde pública, pesquisa, direitos humanos e intercâmbios. A entidade integra a rede internacional da IFMSA, que conecta mais de 1,5 milhão de estudantes de Medicina em 123 países.

O edital é o primeiro desdobramento nacional da parceria anunciada em 2 de maio, durante a 64ª Assembleia Geral da IFMSA Brazil, realizada em Fortaleza. Pelo acordo, a NAIA tornou-se a plataforma oficial de inteligência artificial médica da organização.

A iniciativa também integra a estratégia de expansão institucional da empresa, que pretende estar presente em 200 escolas de Medicina até o fim de 2027. Em um mercado com quase 500 instituições, o alcance da meta representaria presença em cerca de 40% das escolas médicas brasileiras.

“Esse edital transforma a parceria em uma oportunidade concreta para as instituições. Queremos apoiar projetos relevantes, gerar evidências educacionais e integrar a inteligência artificial à formação médica de maneira estruturada”, afirma Dr. Thiago Daibes, médico fundador e CTO da NAIA.

Expansão parte de contratos já existentes

A NAIA começou atendendo diretamente médicos e estudantes, mas ampliou sua atuação para universidades, sociedades médicas e serviços de saúde. A empresa busca se posicionar não apenas como uma ferramenta de inteligência artificial, mas como uma infraestrutura tecnológica para a educação e a prática médica.

A companhia já possui contratos com instituições de ensino superior, como o curso de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV), onde desenvolve uma operação voltada à preparação acadêmica, ao acompanhamento do desempenho dos alunos e ao Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica).

Também mantém parceria com a empresa júnior da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e com sociedades médicas, entre elas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. As experiências servem de base para a construção de modelos que possam ser replicados em outras instituições.

“A parceria aproxima uma rede nacional de estudantes de uma tecnologia desenvolvida especificamente para as necessidades da Medicina. Há um potencial importante para ampliar oportunidades acadêmicas, científicas e de formação em diferentes regiões do país”, diz Yara Santos, vice-presidente de Assuntos Externos da IFMSA Brazil.

Para a NAIA, a relação com a entidade cria um canal de acesso às instituições sem depender apenas da aquisição individual de usuários. A estratégia combina assinaturas de médicos e estudantes com contratos institucionais de maior duração.

A participação no edital, no entanto, não significa a implantação automática da plataforma nas 260 escolas. Os projetos poderão assumir diferentes formatos e, posteriormente, evoluir para operações mais amplas ou contratos diretamente celebrados com as instituições de ensino.

Plataforma reúne educação, ciência e prática clínica

A NAIA concentra em um único ambiente ferramentas voltadas à formação e à atuação médica. A plataforma oferece especialistas virtuais de diferentes áreas, copiloto clínico, pesquisa científica assistida por inteligência artificial, transcrição de consultas, análise de exames, anatomia tridimensional, simulados e um banco com aproximadamente 120 mil questões.

Para universidades, a empresa disponibiliza painéis de acompanhamento de utilização e desempenho. Os recursos permitem identificar dificuldades acadêmicas, áreas de menor domínio e padrões de engajamento, sem substituir a avaliação dos professores ou a gestão pedagógica.

A empresa utiliza referências científicas verificáveis, curadoria médica e uma rede de especialistas de dezenas de áreas. Esse posicionamento busca diferenciá-la dos modelos generalistas de inteligência artificial, que não foram desenvolvidos especificamente para o ambiente clínico ou educacional médico.

“O edital abre espaço para que as escolas transformem o interesse pela inteligência artificial em projetos estruturados. A parceria combina tecnologia, capilaridade e capacidade de formação”, afirma Gustavo Mendes, diretor nacional de Capacity Building da IFMSA Brazil.

A IFMSA Brazil participa da mobilização das instituições e das representações estudantis, enquanto a NAIA fornece a plataforma, a estrutura técnica e o suporte aos projetos selecionados.

Meta de alcançar 200 instituições

A expansão ocorre em um momento de crescimento do número de cursos de Medicina e de maior pressão por mecanismos de avaliação da qualidade da formação. A implementação do Enamed também aumentou a demanda por soluções de preparação, acompanhamento de desempenho e identificação de lacunas de aprendizagem.

A NAIA pretende utilizar o edital para ampliar sua presença nas universidades, produzir dados sobre o impacto de suas ferramentas e estabelecer relações institucionais de longo prazo.

“Não queremos apenas disponibilizar acesso a uma tecnologia. Queremos participar da formação, acompanhar resultados e construir projetos adaptados à realidade de cada instituição”, afirma Daibes.

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Até o fim de 2027, a prioridade será converter a capilaridade da IFMSA Brazil em utilização recorrente, projetos acadêmicos e novos contratos. Caso alcance 200 escolas médicas, a NAIA estará entre as plataformas de tecnologia com maior presença direta na formação médica brasileira.