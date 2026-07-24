Casa Bradesco promove oficinas de criatividade para crianças inspiradas na exposição Sou o Outro do Outro

Durante as férias de julho, a Casa Bradesco promove uma programação especial de oficinas de criatividade voltadas para crianças a partir de 4 anos e suas famílias. Desenvolvidas pelo núcleo educativo da instituição, as atividades ampliam a experiência da exposição Sou o Outro do Outro, da artista britânica Es Devlin, convidando o público infantil a explorar arte, natureza e imaginação por meio de experiências práticas e participativas.

Inspiradas na abordagem triangular da arte-educadora Ana Mae Barbosa, as oficinas articulam observação, contextualização e prática artística, aproximando as crianças da arte contemporânea de forma lúdica e sensível. A proposta é transformar a visita à exposição em um espaço de experimentação, onde desenhar, brincar e criar também são formas de produzir conhecimento.

Oficina de Caretas

Quartas, quintas e sextas-feiras, às 14h30

A atividade tem início na instalação Mirror Maze, onde espelhos e reflexos convidam o público a experimentar diferentes formas de perceber a própria imagem. A partir dessa experiência, as crianças exploram expressões faciais, desenham caricaturas e autorretratos e descobrem como cada olhar pode revelar novas maneiras de enxergar a si mesmas e aos outros.

Oficina de Carimbos

Quartas, quintas e sextas-feiras, às 16h30

Inspirada na instalação Come Home Again, a oficina convida as crianças a observar os animais presentes na obra antes de criar cartões-postais utilizando carimbos baseados na fauna e na flora de São Paulo. A atividade estimula a observação da natureza, a criatividade e a construção coletiva de imagens, estabelecendo um diálogo entre biodiversidade e imaginação.

A oficina conta com acessibilidade em Libras.

Serviço

Até 31 de julho de 2026.

As oficinas têm duração de 60 minutos e vagas limitadas.

Ingressos: R$100 por criança participante.

É obrigatória a presença de um responsável durante toda a atividade, com entrada gratuita para um acompanhante por criança. Cada responsável poderá acompanhar até três crianças.

Ingressos disponíveis pelo MATA APP.

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Sobre a Casa Bradesco

Com o objetivo de democratizar e potencializar expressões artísticas, a Casa Bradesco é um centro de criatividade na região da Avenida Paulista que promove uma nova forma não só de apreciar as artes, mas de criá-las. Com uma infraestrutura única, integrada à natureza e à tecnologia, o espaço reflete a sinergia entre Mata São Paulo e Bradesco, que estão comprometidos com o acesso aos mais diversos tipos de manifestações culturais na cidade de São Paulo. Inaugurada em 2024, está organizada em quatro ambientes complementares, cada um com sua própria finalidade: AQUI, ALI, ACIMA e ABAIXO. Sala AQUI é o espaço principal, com aproximadamente 2.000m², projetado para exposições de grande escala e projetos conceituais com forte impacto visual, como a retrospectiva do artista internacional Anish Kapoor (2024-2025) e a exposição Re-Selvagem, de Eva Jospin (2025), e atualmente recebe Sou o Outro do Outro, de Es Devlin. Também abriga a Sala ALI, espaço dedicado às infâncias, que traduz experiências artísticas em um formato lúdico e educativo, e a Sala ACIMA, dedicada ao poder da economia criativa e programações que conectam pessoas por meio de workshops, cursos, palestras e experiências musicais.

Sobre Mata São Paulo

Mata São Paulo é um território de experiências inspiradas na ideia do Sul Global, a poucos passos da Avenida Paulista. O ecossistema idealizado pelo empresário Alexandre Allard reúne cultura, hospitalidade, gastronomia, moda, beleza, design, bem-estar, negócios regenerativos e longevidade e foi pensado para ser vivido ao longo do dia.

Sua proposta é promover uma jornada de regeneração, guiada pela natureza, ancestralidade, ética e estética do Sul Global no coração da maior cidade do Hemisfério Sul. É um lugar físico e espiritual onde a beleza inspiradora estabelece novas referências e provoca novos comportamentos. A preservação da história e arquitetura do local, a invasão pela natureza e a atenção extraordinária aos detalhes impulsionam cada aspecto do seu desenvolvimento, estabelecendo um novo padrão para projetos urbanos em todo o mundo.

Abriga atrações como a plataforma de moda, beleza e design Mata Lab; o restaurante italiano com cenários de cinema Mata Cittá; o restaurante Lavva, que reúne a tradição do Korean Barbecue com a paixão brasileira pelo churrasco; e a Casa Bradesco. O projeto se afirma como um espaço de encontro, experimentação e descoberta, onde diferentes públicos, linguagens e repertórios se conectam para imaginar novas formas de habitar as cidades do futuro.

Bradesco e a Cultura

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Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco e da Casa Bradesco, centro de criatividade na Mata São Paulo, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do País, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte. São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às ações culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco.