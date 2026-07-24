Dr. Matheus Trilico destaca desafios do diagnóstico de autismo e TDAH em adultos

Durante muitos anos, o transtorno do espectro autista (TEA) e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) foram tratados como condições distintas. Nos últimos anos, porém, estudos vêm apontando que a coexistência entre os dois quadros é mais frequente do que se imaginava, sobretudo na vida adulta, o que tem levado especialistas a defenderem uma investigação clínica mais abrangente em pacientes com sintomas persistentes.

Uma meta-análise publicada em 2021 na revista científica Research in Autism Spectrum Disorders, que reuniu dados de 63 estudos, estimou que 22,4% dos adultos com TEA apresentam TDAH ativo, enquanto 44,4% relataram sintomas compatíveis com o transtorno em algum momento da vida.

Em outra direção, uma pesquisa divulgada em 2022 na European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience identificou que parte dos adultos previamente diagnosticados com TDAH também preenchia critérios para TEA após avaliação com instrumentos específicos.

Segundo o neurologista Dr. Matheus Trilico, especializado no atendimento de adultos com TEA e TDAH, esse conjunto de evidências tem contribuído para mudanças na prática clínica. "Hoje sabemos que algumas pessoas podem apresentar características das duas condições simultaneamente, o que exige uma avaliação cuidadosa do histórico de vida e dos sintomas", afirma.

Até a publicação do DSM-5, em 2013, os critérios diagnósticos não permitiam que uma mesma pessoa recebesse, formalmente, os dois diagnósticos. A atualização do manual eliminou essa restrição, favorecendo o avanço das pesquisas sobre a coexistência entre TEA e TDAH e ampliando o entendimento sobre esses transtornos.

De acordo com Trilico, o diagnóstico na vida adulta costuma ser mais complexo porque muitos pacientes desenvolveram, ao longo dos anos, estratégias para compensar dificuldades relacionadas à comunicação, à atenção ou à organização. Em alguns casos, essas adaptações podem dificultar a identificação das características clínicas, especialmente quando há outros diagnósticos associados, como ansiedade ou depressão.

Estudos recentes também têm investigado o chamado mascaramento social, estratégia em que a pessoa adapta comportamentos para atender expectativas sociais. Pesquisa publicada em 2024 na revista Autism Research observou que esse fenômeno pode ocorrer tanto em pessoas autistas quanto naquelas com TDAH, embora seja mais intenso entre indivíduos com TEA.

Para o neurologista, a coexistência entre os dois transtornos pode resultar em manifestações aparentemente contraditórias. "Algumas pessoas relatam necessidade de rotina e previsibilidade, mas ao mesmo tempo apresentam dificuldade para manter essa organização. Essas características podem coexistir e devem ser analisadas dentro do contexto clínico de cada paciente", explica.

Outra pesquisa, publicada em 2022 na revista Autism, encontrou associação entre sintomas mais intensos de TDAH em adultos autistas e pior percepção da qualidade de vida e da autonomia nas atividades diárias. Os autores ressaltam, no entanto, que diferentes fatores individuais influenciam esses desfechos e que os resultados não podem ser generalizados para todos os pacientes.

Segundo o Dr. Matheus Trilico, quando há confirmação diagnóstica, o tratamento é definido de forma individualizada e pode incluir diferentes abordagens, como acompanhamento multiprofissional, psicoterapia, estratégias de organização da rotina e, quando indicado, tratamento medicamentoso.

"O diagnóstico não define quem a pessoa é, mas pode contribuir para uma compreensão mais ampla da sua trajetória e orientar intervenções que favoreçam a qualidade de vida", conclui o neurologista.

Sobre o especialista:

Dr. Matheus Luis Castelan Trilico - CRM 35805/PR | RQE 24818

Médico formado pela Faculdade Estadual de Medicina de Marília (FAMEMA);

Neurologista com residência médica pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR);

Mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde pelo HC-UFPR;

Pós-graduado em Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mais conteúdos sobre TEA e TDAH em adultos estão disponíveis no portal do neurologista: https://blog.matheustriliconeurologia.com.br/

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