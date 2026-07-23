Lia Sangali transforma moda para viagens à neve em negócio pioneiro

Uma viagem de férias foi suficiente para mudar completamente os planos profissionais de Lia Sangali. Formada em Direito, com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, a empresária capixaba se preparava para seguir carreira jurídica quando descobriu, nas montanhas, uma oportunidade de negócio praticamente inexistente no Brasil.

Ao perceber a dificuldade enfrentada por brasileiros para encontrar roupas premium para viagens de neve sem precisar investir altos valores na compra de peças utilizadas poucas vezes, ela criou a Skill to Dress, empresa especializada na locação de roupas de ski de alto padrão. O negócio acompanha o crescimento do turismo brasileiro em destinos de inverno e a mudança de comportamento dos consumidores, que passaram a enxergar o ski como uma experiência que une esporte, moda e estilo de vida.

Hoje, a empresa vive um novo momento de expansão, com a abertura da maior loja especializada em locação de roupas de ski do Brasil, em São Paulo, ampliando seu acervo feminino e investindo também em coleções masculinas e infantis.

Confira os principais trechos da entrevista exclusiva com Lia Sangali.

Como uma viagem transformou sua trajetória profissional?

"Uma viagem mudou completamente a minha vida. Eu era formada em Direito, fiz pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e me preparava para seguir carreira na área jurídica. Um convite de um amigo me fez conhecer a neve e viver a experiência do ski. Me apaixonei pelo esporte e por tudo o que envolve o universo das montanhas.

Quando voltei ao Brasil, percebi a dificuldade de encontrar roupas premium para as minhas próximas temporadas e notei que praticamente não existia a possibilidade de alugá-las. Então pensei: por que não esquiar sem precisar comprar tudo?

Foi ali que nasceu a ideia da Skill to Dress. O que começou como uma paixão acabou se transformando no propósito da minha vida. Hoje estudo constantemente moda, tendências e ajudo minhas clientes a montarem suas malas sem precisarem contratar um personal stylist".

O que fez você perceber que existia uma oportunidade de negócio nesse segmento?

"Eu vivi esse problema como cliente. Pesquisei, procurei opções no Brasil e percebi que praticamente não existia um serviço especializado em locação de roupas de ski de alto padrão, com atendimento personalizado.

Muitas pessoas viajavam apenas uma ou poucas vezes por ano e precisavam investir valores muito altos em peças que usariam muito pouco. Entendi que existia espaço para oferecer uma experiência premium, prática e inteligente. Afinal, eu mesma gostaria de alugar, e não ficar comprando roupas caríssimas".

Quais foram os maiores desafios de empreender em um mercado tão específico no Brasil?

"O primeiro desafio foi acreditar em uma ideia que quase ninguém conhecia. Era um mercado pouco explorado e muitas pessoas não enxergavam potencial. Quando tive a ideia, muitos disseram que seria um negócio impossível.

Construir credibilidade, conquistar fornecedores internacionais e educar o consumidor exigiu muito trabalho, persistência e paciência. Hoje tenho orgulho de ver que ajudamos a desenvolver esse mercado no Brasil".

Como a Skill to Dress acompanha as tendências internacionais da moda para neve?

"Estamos sempre acompanhando as principais marcas, desfiles, coleções e tudo o que acontece nas estações de ski ao redor do mundo.

Nosso objetivo é trazer para o Brasil não apenas roupas técnicas, mas também moda. O ski deixou de ser apenas um esporte e passou a representar um estilo de vida. Por isso, buscamos oferecer peças atuais, sofisticadas e das marcas mais desejadas do segmento".

O perfil do turista brasileiro mudou nos últimos anos?

"Sem dúvida. Hoje o brasileiro viaja mais preparado, busca experiências completas e valoriza conforto, praticidade e exclusividade.

Existe também uma preocupação maior com a estética. As pessoas querem estar bem vestidas, fotografar a viagem e viver essa experiência com elegância. A locação premium faz muito sentido dentro desse novo comportamento. O brasileiro entendeu que o ski é um verdadeiro lifestyle".

Quais peças e tendências devem dominar a próxima temporada de inverno?

"Continuaremos vendo um equilíbrio entre elegância e performance. Os macacões seguem muito fortes, assim como os conjuntos monocromáticos e modelagens mais sofisticadas.

Os tons neutros continuam em alta, mas cores marcantes também ganham espaço para quem deseja um visual mais fashion. Marcas que unem tecnologia e design seguem liderando as principais estações de ski do mundo".

Quais são os planos de expansão da marca?

"Estamos vivendo um momento muito importante. A Skill to Dress está ampliando sua operação com a abertura da maior loja especializada em locação de roupas de ski do Brasil, com um acervo superior a 500 peças femininas. Também ampliamos nosso acervo com peças masculinas e infantis para a nova unidade em São Paulo.

Nosso objetivo é atender clientes de todo o país, oferecer uma experiência cada vez mais exclusiva e consolidar a Skill to Dress como a principal referência em locação premium de roupas para viagens de neve na América Latina".

Que conselho você daria para quem deseja empreender em mercados pouco explorados?

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"Coragem. Não espere que as pessoas entendam sua ideia no começo. Mercados novos exigem visão, consistência e persistência. Empreender é construir algo que ainda não existe. Quem espera a validação de todos dificilmente será pioneiro. O importante é estudar, executar bem e continuar mesmo quando poucos acreditam no seu projeto".