Missão internacional da Portohaus gera mais de US$10 milhões em negócios

A internacionalização deixou de ser uma tendência para se tornar uma estratégia de crescimento das incorporadoras brasileiras. Atenta a esse movimento, a Portohaus concluiu uma missão empresarial nos Estados Unidos com resultados expressivos: mais de US$10 milhões em vendas e investimentos captados pelas conexões estabelecidas durante a agenda realizada em Miami, Orlando e Nova York.

Ao longo da missão, a empresa promoveu mais de 50 reuniões estratégicas com clientes, investidores, parceiros e empresários dos segmentos de varejo, tecnologia, operadores de shopping centers, especialistas em hospitalidade, gestores de ativos e parceiros de negócios. As agendas resultaram em mais de dez conexões consideradas prioritárias para a expansão da companhia e para a implementação de novos modelos de negócio no Brasil.

Segundo Patrícia Fernandes, diretora de expansão da Portohaus, os resultados são consequência de um planejamento estruturado, baseado em inteligência de mercado e visão de longo prazo. “Não fomos aos Estados Unidos em busca de inspiração. Fomos com objetivos, indicadores e uma agenda construída ao longo de meses. Realizamos mais de 50 reuniões estratégicas, estabelecemos mais de dez conexões que já começam a gerar resultados concretos e impulsionamos mais de US$10 milhões em vendas e investimentos. Isso demonstra que, quando existe planejamento, relacionamento e visão internacional, as oportunidades deixam de ser expectativa e passam a ser resultado. Este é apenas o primeiro passo de uma estratégia muito maior: vender o potencial do Brasil ao mundo e trazer para o Brasil as melhores práticas globais em desenvolvimento urbano, tecnologia, gestão e experiência”.

Além dos resultados comerciais imediatos, a missão teve como foco identificar modelos de negócios capazes de ampliar a atuação da empresa para além da incorporação imobiliária, aproximando a Portohaus de um conceito integrado de desenvolvimento urbano.

Para Leandro Coradini, sócio-proprietário da Portohaus, a empresa entra agora em uma nova etapa de crescimento.

“O futuro do mercado de incorporação não será definido apenas pelos edifícios que construímos, mas pelos ecossistemas que criamos. Queremos desenvolver cidades mais inteligentes, mais completas e mais eficientes. Estamos estruturando uma administradora de shopping centers, uma empresa especializada em serviços e facilities e uma gama de novos projetos residenciais e comerciais que ampliarão nossa atuação. Não queremos apenas acompanhar as transformações do mercado; queremos participar da construção desse futuro. Nossa ambição é posicionar a Portohaus entre as empresas brasileiras que conectam o mercado nacional às melhores referências internacionais”.

A missão também permitiu aprofundar o relacionamento com empresas e operadores de ativos imobiliários, especialistas em experiência do consumidor e gestores de empreendimentos de uso misto, trazendo referências que poderão ser incorporadas aos futuros projetos da companhia. A estratégia faz parte de um movimento de longo prazo da Portohaus para consolidar sua atuação como uma empresa de desenvolvimento urbano, combinando incorporação imobiliária, gestão de ativos, serviços e experiência.

Mais do que gerar negócios, a missão reforça um posicionamento: transformar a Costa Esmeralda em uma referência internacional de qualidade urbana, atraindo investimentos, inovação e conhecimento.

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“Queremos vender ao mundo aquilo que o Brasil tem de melhor e, ao mesmo tempo, trazer para o Brasil o que existe de mais inovador em desenvolvimento urbano. Se existe um dos melhores lugares do mundo para viver, ele está aqui. Nosso papel é acelerar essa transformação por meio de conexões internacionais e visão de longo prazo”, conclui Patrícia Fernandes.