Sophia Martins é indicada ao Bold Woman Award Brasil 2026

A empresária, escritora e especialista em mercado imobiliário internacional Sophia Martins foi anunciada como uma das indicadas ao Bold Woman Award Brasil 2026 by Veuve Clicquot, uma das mais tradicionais e respeitadas premiações internacionais voltadas ao empreendedorismo feminino.

Criado em 1972, o prêmio nasceu para homenagear o legado de Madame Barbe-Nicole Clicquot, considerada uma das primeiras grandes mulheres de negócios da história moderna. Em 1805, ela assumiu a pequena Maison Veuve Clicquot e revolucionou a indústria do champanhe ao introduzir inovações que transformaram a marca em um ícone global de luxo.

Mais de cinco décadas depois, o Bold Woman Award tornou-se uma referência internacional, presente em diversos países, reconhecendo mulheres que demonstram crescimento consistente, visão estratégica, capacidade de inovação, liderança inspiradora, impacto econômico, governança e contribuição para o desenvolvimento da sociedade.

A indicação reúne empresárias que se destacam não apenas pelos resultados financeiros de seus negócios, mas pela capacidade de transformar mercados, gerar empregos, criar soluções inovadoras e abrir espaço para que outras mulheres também alcancem posições de liderança.

Para Sophia Martins, integrar esse grupo representa um reconhecimento que ultrapassa a esfera profissional.

“Receber essa indicação é uma honra imensa, um sonho na verdade. Mais do que um reconhecimento ao meu trabalho, ela representa a confirmação de que é possível construir negócios com propósito, inovação e impacto. Estar ligada a um prêmio inspirado na história de Madame Clicquot, uma mulher que transformou seu mercado há mais de dois séculos, torna esse momento ainda mais especial”, afirma Sophia Martins.

Ao longo de sua trajetória, Sophia consolidou sua atuação no mercado imobiliário nacional e internacional, tornou-se referência em desenvolvimento de negócios, educação executiva e liderança, além de criar iniciativas voltadas ao fortalecimento da presença das mulheres em projetos no terceiro setor.

Segundo a empresária, o verdadeiro legado do empreendedorismo está na capacidade de inspirar novas gerações.

“Uma conquista como essa abre espaço para que outras mulheres também acreditem que podem ocupar posições de liderança. É isso que torna o Bold Woman Award tão relevante: ele não celebra apenas empresas de sucesso, mas mulheres que constroem impacto, influenciam pessoas e deixam um legado para as próximas gerações”.

Ao agradecer pela indicação, Sophia também destacou a importância da Maison Veuve Clicquot em preservar a história de uma das maiores referências femininas do empreendedorismo mundial.

“Meu agradecimento à Maison Veuve Clicquot por manter vivo o legado de Madame Clicquot e por reconhecer mulheres que transformam desafios em oportunidades, geram impacto positivo e contribuem para um futuro com mais inovação, diversidade e liderança feminina”.

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A indicação de Sophia Martins ao Bold Woman Award Brasil 2026 reforça seu protagonismo no cenário empresarial e a coloca entre as brasileiras reconhecidas por uma premiação que, há mais de 50 anos, celebra mulheres que ousam transformar seus setores e construir negócios capazes de deixar marcas duradouras no mundo.