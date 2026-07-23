Mais Cabello celebra sucesso do Mais Slim com foco na saúde capilar

O crescimento da busca por tratamentos para emagrecimento no Brasil tem trazido um novo desafio para pacientes e profissionais de saúde: como perder peso de forma eficiente sem comprometer a saúde, a massa muscular e a qualidade dos cabelos.

Especialistas alertam que processos de emagrecimento acelerado, especialmente quando realizados sem acompanhamento adequado, podem desencadear efeitos como queda intensa de cabelo, perda de massa muscular, fraqueza, indisposição e deficiências nutricionais. A preocupação ganha força diante da popularização dos medicamentos utilizados para controle do peso e da crescente procura por tratamentos voltados ao emagrecimento.

É nesse cenário que a Mais Cabello comemora a receptividade do Mais Slim, programa lançado recentemente pela rede e que já registra grande procura entre pacientes que buscam uma abordagem mais completa para emagrecer.

Desenvolvido com foco na saúde integral, o Mais Slim reúne avaliação individualizada, acompanhamento nutricional contínuo e protocolos personalizados voltados à preservação da saúde capilar, da composição corporal e do bem-estar durante todo o processo de perda de peso. A proposta é mostrar que emagrecer não precisa significar abrir mão da saúde, da autoestima ou da qualidade de vida.

Segundo Leonardo Nobre, CEO da Mais Cabello, o programa nasceu da percepção de que muitos pacientes alcançavam o objetivo de reduzir o peso, mas enfrentavam consequências que comprometiam sua saúde e autoestima.

“O grande problema é que muitas pessoas conseguem emagrecer, mas acabam desenvolvendo outros problemas ao longo do processo, como queda de cabelo, perda muscular e desequilíbrios nutricionais. Criamos o Mais Slim para oferecer um método mais seguro, sustentável e capaz de cuidar do paciente de forma completa”, afirma.

Antes mesmo do lançamento oficial, o próprio executivo decidiu seguir integralmente o protocolo desenvolvido pela empresa como projeto-piloto.

“Perdi 9 quilos em apenas dois meses, com acompanhamento profissional, preservando minha disposição, meu bem-estar e minha saúde de forma geral. Essa experiência reforçou nossa convicção de que é possível emagrecer sem abrir mão da qualidade de vida. Hoje, ver a procura crescente pelo programa confirma que existe uma demanda por tratamentos que enxerguem o paciente de forma global”, destaca Leonardo.

Para a Mais Cabello, a alta procura pelo Mais Slim reflete uma mudança no comportamento dos pacientes, que passaram a priorizar não apenas o resultado estético, mas também a manutenção da saúde metabólica, da massa muscular, da energia e da saúde dos cabelos durante o emagrecimento.

Referência nacional em tratamentos capilares, a Mais Cabello amplia sua atuação em saúde integrada ao incorporar o Mais Slim ao seu portfólio. A iniciativa acompanha uma tendência crescente do mercado de saúde e estética, em que tratamentos multidisciplinares ganham espaço diante da preocupação cada vez maior com os impactos do emagrecimento sobre o organismo.

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Mais do que reduzir números na balança, o Mais Slim propõe uma transformação sustentável, equilibrando saúde metabólica, composição corporal, autoestima e saúde capilar, reforçando que emagrecer pode e deve ser sinônimo de saúde.