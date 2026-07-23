Laborsan Agro lança relatório 2025 com avanços ambientais e sociais

A Laborsan Agro, empresa brasileira especializada em tecnologias para revestimento de sementes e coloração de agroquímicos, lança seu segundo Relatório de Sustentabilidade, referente ao ano de 2025. O material reúne avanços da companhia em gestão climática, ampliação do inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa, restauração ecológica, governança ESG e diversidade.

Elaborado com base em temas materiais alinhados à Global Reporting Initiative (GRI), referência internacional para relatos de sustentabilidade, o relatório consolida indicadores e iniciativas da organização nos pilares ambiental, social e de governança, ampliando a transparência sobre sua atuação.

A publicação apresenta os principais resultados e ações da companhia em 2025, com destaque para a evolução do monitoramento climático, o apoio a projetos de restauração ecológica, a atuação do Comitê de Sustentabilidade & ESG e o alinhamento a agendas globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Para acessar o 2º Relatório de Sustentabilidade GRI, clique aqui e confira.

Gestão climática e ampliação do inventário de emissões

Entre os destaques do período está a realização do terceiro inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), que passou a ampliar o mapeamento das emissões indiretas da cadeia de valor, classificadas como escopo 3.

Com a ampliação do escopo analisado, a empresa passa a contar com uma leitura mais abrangente de sua pegada climática, o que contribui para identificar oportunidades de redução e mitigação de emissões em sua operação e na relação com a cadeia produtiva.

Restauração ecológica e desenvolvimento sustentável

O relatório também destaca o apoio da Laborsan Agro a iniciativas de restauração ecológica voltadas à recuperação de áreas degradadas em Reserva de Desenvolvimento Sustentável, conectando a atuação da empresa à conservação ambiental e ao desenvolvimento local.

A ação está alinhada à estratégia ambiental da companhia, especialmente no apoio à conservação da biodiversidade, à regeneração de áreas degradadas e ao fortalecimento de iniciativas socioambientais nos territórios relacionados à sua atuação.

Governança ESG integrada à estratégia

Outro ponto relevante é a atuação contínua do Comitê de Sustentabilidade & ESG, estrutura responsável por acompanhar indicadores, apoiar a definição de iniciativas e integrar os temas ambientais, sociais e de governança à estratégia da companhia.

A atuação do comitê fortalece a governança da sustentabilidade ao conectar dados, planejamento corporativo e tomada de decisão.

Diversidade e participação feminina

A diversidade também aparece na composição do Comitê de Sustentabilidade & ESG: 50% de seus integrantes são mulheres. O indicador reforça a presença feminina em espaços estratégicos de decisão e integra a agenda da companhia voltada à construção de ambientes mais inclusivos.

Alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável

Os resultados apresentados no relatório também se conectam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 15 (Vida Terrestre), o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e o ODS 5 (Igualdade de Gênero).

A conexão reforça o alinhamento da companhia a agendas globais ligadas à conservação ambiental, à ação climática e à equidade de gênero.

"Chegar ao segundo Relatório de Sustentabilidade mostra que estamos tratando a agenda ESG como parte da gestão do negócio, e não como uma iniciativa isolada. Em 2025, avançamos no monitoramento das emissões, ampliamos o olhar para a cadeia de valor e seguimos apoiando projetos ambientais conectados aos desafios do setor. Esse movimento reflete nosso compromisso com uma atuação cada vez mais transparente, responsável e preparada para o futuro do agro", afirma Francisco Albuquerque, CEO da Laborsan Agro.

Sobre a Laborsan Agro

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Com quase três décadas de atuação, a Laborsan Agro é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de tecnologias para revestimento de sementes e coloração de agroquímicos. Com presença no mercado nacional e internacional, a companhia investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação para oferecer soluções voltadas às demandas técnicas do setor agrícola.