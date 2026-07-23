O guia do empresário para atravessar o dólar eleitoral sem afundar a margem: três estruturas

A cada ciclo eleitoral brasileiro, o câmbio repete um padrão que o mercado apelidou de dólar eleitoral: a moeda sai de um piso no primeiro semestre, incorpora prêmio de risco conforme a disputa se aproxima e atinge o pico entre o terceiro trimestre e o primeiro turno. Em 2026, o roteiro está em andamento. O dólar, que tocou R$4,89 em maio, operou na casa de R$5,16 no início de julho, e a projeção da mesa da GX Capital aponta pico na faixa de R$5,55 no trecho final do trimestre. Para um importador médio, essa distância multiplicada pelo volume mensal é margem em jogo, não estatística.

1. Hedge em camadas: travar em fatias, não apostar no topo

O primeiro erro do empresário diante do dólar eleitoral é tratar a decisão como aposta binária: travar tudo agora ou esperar. A estrutura que as mesas profissionais usam é outra. No hedge em camadas, a exposição dos próximos meses é dividida em fatias, travadas em momentos diferentes da curva. A empresa garante previsibilidade sobre a maior parte do fluxo e mantém flexibilidade para capturar eventuais recuos, sem depender de acertar o topo ou o fundo. O objetivo não é ganhar do mercado, é proteger a margem que a operação já tem.

2. Antecipação estratégica: comprar antes do estresse, não durante

A segunda estrutura ataca o calendário, não a cotação. O terceiro trimestre eleitoral costuma combinar dólar em alta com gargalo logístico, já que boa parte do mercado tenta importar ao mesmo tempo para fugir do pico. Antecipar compras e formação de estoque para o início da janela, com o câmbio da operação travado no ato, transfere a empresa para fora do congestionamento. Quem chega ao trecho final do trimestre com estoque formado atravessa o estresse sem repassar custo ao cliente na pior hora.

3. Empilhamento de benefícios: o câmbio como parte do desenho fiscal

A terceira estrutura é a menos conhecida e a de maior impacto. Câmbio não é uma decisão isolada: combinado a mecanismos fiscais, como Ex-Tarifário, e benefícios estaduais, o hedge passa a integrar um desenho completo de custo de importação. É o que a GX Capital batizou de empilhamento de benefícios. Em simulação publicada pela casa, a combinação das três camadas reduziu o custo de uma operação de importação em até 44,7%. O ganho está no design da operação, não na sorte com a cotação.

Onde o empresário médio se perde (e onde buscar ajuda)

“O empresário médio não tem mesa de câmbio própria, e não precisa ter. O que ele precisa é parar de fechar câmbio no balcão de uma única instituição, como quem aceita o primeiro preço de uma cotação sem concorrência. Uma mesa consultiva compara instituições, desenha a estrutura conforme o fluxo real da empresa e transforma o câmbio de risco em variável administrada. Na janela eleitoral, essa diferença aparece direto na margem”, afirma Vinicius Teixeira, fundador da GX Capital.

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O prazo, lembra Vinicius Teixeira, é o componente que o empresário menos controla. A janela em que ainda há prêmio a capturar se estreita conforme o primeiro turno se aproxima. Estrutura montada em julho protege o semestre; estrutura discutida em setembro apenas documenta o prejuízo.