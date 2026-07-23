Krypton Remember comemora 30 anos com pista lotada e nostalgia em alta

No último fim de semana, foi realizada a edição especial “Krypton Remember 30 anos – Winter 2026”, em São Paulo, que reuniu um grande público e contou com show da banda Sect.

O evento mantém a identidade da Krypton original, reunindo gerações que cresceram ao som do Eurodance, dance music e flashbacks.

As festas costumam acontecer em espaços sofisticados da cidade, em formato matinê/sunset, a partir das 16h. Os ingressos são vendidos pela plataforma Sympla.

A Krypton Remember comemorou três décadas da casa noturna e transformou a pista em uma verdadeira máquina do tempo. O organizador Léo Silva, que ficou conhecido por sua atuação à frente da casa noturna nos anos 90, ao lado do DJ Torrada, comandou a noite. O resultado foi uma pista tomada por um público com mais de 35 anos, dançando e se reencontrando após décadas.

“É uma festa em que as pessoas voltam naquela época muito feliz da vida, sem grandes preocupações”, conta Léo. O promotor explica que a identidade da casa original é preservada em todos os detalhes, desde a abertura da festa até o repertório musical.

Silva afirma que segue dedicado a manter vivo o legado da Krypton, embora prefira não assumir rótulos. “Eu não me vejo como protagonista dessa história, mas como um guardião dessa noite. Sou casado, pai de família, e conquistei tudo que tenho com esse ‘feeling’. Eu parei com as noites, mas elas não saíram de mim”, pontua.

Além dos shows, a festa sempre traz atrações que marcaram presença na Krypton original, acompanhadas por uma trilha sonora fiel aos anos 90. É assim que a chamada “festa da nostalgia” proporciona um mergulho coletivo em memórias que marcaram uma geração.

Nos bastidores, Léo reforça que a missão continua a mesma: “Nessa última, um dos momentos que me fizeram arrepiar foi quando tocou ‘Estoy Aquí’, da Shakira, e o DJ abaixou o som. Então, a galera continuou cantando a música, como era feito na época. Foi lindo”. Ele ressalta que, quando toca Technotronic, a pista inteira levanta a mão. “É automático. Não tem como não se emocionar”.

Ele adianta que a ideia para o futuro é realizar um festival da Krypton Remember. “Não é para agora, tudo ao seu tempo. Mas nas próximas edições teremos atrações que a galera vai amar reviver”, finaliza o promotor.

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Saiba mais em @kryptonremember.