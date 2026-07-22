Fehu: marca de espumante nasce inspirada no pôr do sol de Key West

No mercado de bebidas premium, cada vez mais competitivo, construir uma marca vai além da qualidade do produto. É preciso criar conexão, despertar emoções e oferecer experiências que façam sentido para o consumidor. Foi com essa visão que nasceu a Fehu, marca de espumante idealizada por Janaína Ramos, CEO da empresa.

A inspiração surgiu durante uma viagem a Key West, na Flórida, destino conhecido mundialmente pelo espetáculo diário do pôr do sol. Reunidos no tradicional Mallory Square, turistas e moradores brindam enquanto acompanham o horizonte ganhar tons de dourado, rosa, laranja e azul.

Foi naquele cenário que Janaína percebeu que o verdadeiro protagonista não era a bebida, mas o significado atribuído a cada taça.

“Enquanto observava aquele momento, percebi que cada pessoa brindava por um motivo diferente. Havia quem comemorasse uma conquista, quem celebrasse um recomeço ou simplesmente agradecesse pela vida. Entendi que um espumante pode representar muito mais do que um produto; ele pode eternizar um momento”, relembra.

De uma experiência ao nascimento da Fehu

Logo após o pôr do sol, um episódio deu ainda mais significado ao projeto.

Ao desbloquear o celular, Janaína se deparou com a imagem da Runa Fehu, símbolo da tradição nórdica associado à prosperidade, abundância, novos caminhos e criação.

A coincidência acabou dando nome à marca.

“Naquele instante senti que estava diante de um propósito. A Fehu nasceu da convicção de que as melhores marcas são construídas a partir de experiências verdadeiras. Mais do que desenvolver um espumante, queremos criar um símbolo de celebração, capaz de acompanhar conquistas, novos ciclos e momentos que merecem ser eternizados. Cada garrafa deve representar uma memória, e não apenas um produto”, afirma Janaína Ramos, CEO da Fehu.

Branding emocional como estratégia

A Fehu chega ao mercado alinhada a uma tendência observada entre marcas premium, que têm investido em branding emocional para fortalecer a relação com os consumidores.

Mais do que destacar características técnicas da bebida, a empresa aposta em uma narrativa construída a partir de propósito, autenticidade e pertencimento.

Segundo Janaína, o objetivo é posicionar a Fehu como uma marca presente nos momentos mais importantes da vida de seus consumidores, tornando o ato de brindar um ritual de conexão.

“O consumidor de hoje busca autenticidade. Ele quer saber quem está por trás da marca, quais valores ela representa e por que ela existe. A Fehu nasceu para acompanhar histórias reais, porque acreditamos que os momentos mais importantes da vida merecem ser celebrados com significado”.

Um mercado impulsionado por experiências

A valorização de marcas com propósito acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, especialmente no segmento premium. Além da qualidade do produto, fatores como identidade, narrativa e experiência passaram a influenciar a decisão de compra.

Nesse contexto, a Fehu aposta na construção de uma comunidade em torno da celebração da vida, transformando cada garrafa em um convite para brindar conquistas, encontros, viagens, recomeços e novos capítulos.

“O nosso propósito nunca foi vender apenas um espumante. Queremos que a Fehu faça parte das histórias das pessoas. Que esteja presente em um pedido de casamento, em uma promoção, na compra da primeira casa ou simplesmente em um pôr do sol vivido ao lado de quem se ama. Quando uma marca consegue fazer parte dessas lembranças, ela deixa de ser apenas um produto e passa a ter significado”, conclui Janaína Ramos.

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Mais do que uma marca de espumante, a Fehu nasce com a proposta de transformar celebrações em memórias e mostrar que grandes negócios também podem surgir de um instante capaz de mudar uma vida.