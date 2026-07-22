Empreendedorismo serial: é um método arriscado ou estratégico?

A construção civil brasileira movimenta mais de R$300 bilhões por ano e emprega diretamente quase 3 milhões de pessoas. É também um dos setores mais resistentes à digitalização: processos de projeto, obra e gestão predial ainda dependem de planilhas, papéis e decisões baseadas em experiência empírica. Iago Sartor, engenheiro civil formado em 2019 e especialista em BIM (Building Information Modeling) desde 2021, identificou essa resistência não como obstáculo, mas como oportunidade, e decidiu atacá-la em mais de uma frente ao mesmo tempo.

Natural do sul de Santa Catarina, Iago Sartor acumula hoje quatro frentes ativas simultâneas dentro da cadeia construtiva. A Easy Alert é uma startup de gestão de manutenções prediais com presença nacional. A Vebim é um escritório de engenharia especializado em coordenação e compatibilização de projetos por metodologia BIM. O Grovio é um sistema de gestão operacional, financeira e comercial criado especificamente para escritórios de engenharia e arquitetura. E a mais recente movimentação é um envolvimento estratégico com a Inmeta, líder de mercado em gestão da qualidade no canteiro de obras. À docência, reserva cadeira semanal como professor no curso de Engenharia Civil da instituição em que se graduou, mantendo contato direto com a formação técnica da próxima geração de profissionais do setor.

"O caminho lógico é escolher um negócio e mergulhar de cabeça nele, somente nele. Mas eu acredito que é possível ser full time em mais de uma coisa. Com os sócios certos, estratégias complementares e muita vontade de sucesso, tudo é possível e tem seus benefícios. Muitos pensam que se cresce mais devagar assim, e talvez seja verdade, mas com certeza é um crescimento mais sólido, que gera muitas oportunidades", afirma Iago Sartor.

Easy Alert: a manutenção predial como produto

Site: easyalert.com.br

Cofundada por Iago Sartor, a Easy Alert transforma a gestão de manutenções prediais, historicamente marcada por processos informais, ausência de rastreabilidade e decisões reativas, em um fluxo documentado, preventivo e auditável.

A plataforma permite que síndicos, construtoras e administradoras cadastrem seus edifícios, personalizem planos de manutenção, recebam lembretes periódicos e armazenem comprovantes de cada serviço realizado. O resultado é um histórico técnico que acompanha o edifício, não o gestor.

Em quatro anos de operação, a Easy Alert chegou a:

Mais de 2.000 edifícios gerenciados;

22 estados;

Mais de 14 milhões de metros quadrados de área contemplada;

Clientes como Yachthouse (edifício mais alto do Brasil), Brava Home, McDonald's, shoppings, clubes e times de futebol.

A base de clientes vai de condomínios residenciais a redes nacionais com demandas de manutenção em múltiplas unidades, prova de que o problema não é segmentado por porte ou setor, mas estrutural ao mercado de edifícios como um todo.

A tração atraiu investidores de referência: Bossa Invest, Unifique, Raja Ventures e Sebrae SC já aportaram na empresa. O reconhecimento externo vem também na forma de prêmios: Inova Startup, Startup SC e BRDE Labs estão entre as premiações obtidas. O time que sustenta tudo isso tem 10 pessoas.

Sócios: Fernando Espindola Zomer Alves, Caio Matos e Augusto Mandelli.

Vebim: quando o problema começa antes da obra

Site: vebim.com.br

Fundada em 2020, a Vebim nasceu da percepção de que a maior parte dos problemas de uma obra começa muito antes do canteiro: nas incompatibilidades entre projetos estrutural, elétrico, hidráulico e arquitetônico que chegam ao campo sem ter sido resolvidas. O custo desse passivo pode representar até 15% de retrabalho no orçamento total de uma edificação.

A empresa atua na coordenação e compatibilização de projetos usando metodologia BIM, com foco em edifícios verticais multifamiliares, o segmento de maior complexidade técnica e maior demanda por esse serviço no Brasil. Em cinco anos de operação, os números falam por si:

Mais de 1,5 milhão de metros quadrados de projetos coordenados e compatibilizados;

Mais de 120 casos de sucesso documentados, obras relevantes do mercado imobiliário nacional;

Presença em 8 estados;

Time de 10 engenheiros.

Sócios: Roberto Búrigo, Luiz Eduardo Bilesimo e Ana Cláudia Bilesimo.

Grovio: o sistema que nasceu de dentro

Site: grovio.com.br

O Grovio surgiu de uma necessidade real da própria Vebim: escritórios de engenharia e arquitetura são empresas com ciclos comerciais, projetos simultâneos, equipes multidisciplinares e fluxo financeiro próprio, mas as ferramentas de gestão disponíveis foram construídas para outros tipos de negócio. O resultado é que a maioria dos escritórios ainda opera com planilhas, WhatsApp e intuição.

Lançado em 2026 como spin-off da Vebim, o Grovio oferece em um único ambiente as ferramentas que esse nicho sempre precisou: CRM para gestão de relacionamento e pipeline de projetos, controle financeiro, gestão de tarefas com contexto técnico e dashboards gerenciais em tempo real.

Em três meses desde o lançamento, já são mais de 50 engenheiros, arquitetos e projetistas assinantes, crescimento orgânico, sem estrutura de marketing estabelecida. Esse tipo de adesão precoce é o sinal que os fundadores de produtos B2B acompanham com mais atenção: indica que o produto encontrou uma dor real antes de ter uma máquina de vendas.

Sócios: Roberto Búrigo, Luiz Eduardo Bilesimo e Ana Cláudia Bilesimo.

Inmeta: o próximo capítulo

Site: inmeta.com.br

A Inmeta é hoje a empresa líder de mercado em gestão da qualidade no canteiro de obras e uma das principais propulsoras da digitalização na construção civil brasileira. Com mais de 3.000 obras na carteira e centenas de clientes recorrentes entre construtoras e incorporadoras de todo o país, a empresa consolidou posição de referência num setor que ainda busca padrão tecnológico.

É nesse contexto que Iago Sartor passa a se envolver com a Inmeta num projeto que representa o movimento mais recente e ambicioso de sua trajetória: a coordenação do novo módulo de gestão de projetos integrado à plataforma da empresa, desenvolvido em parceria com a Vebim. A iniciativa une a metodologia técnica acumulada pelo escritório nos últimos cinco anos à escala e ao alcance de mercado da Inmeta, criando uma combinação que promete entregas expressivas ao longo de 2027.

O envolvimento ainda está em fase inicial, mas a expectativa é de que o módulo redefina o padrão de gestão de projetos dentro de uma das plataformas mais utilizadas pela construção civil no Brasil.

Sócios: Jakson Fabio Araujo e Jonas Vargas.

O método por trás do modelo

O empreendedorismo serial de Iago Sartor não é dispersão: é uma tese aplicada a uma cadeia específica. A Easy Alert gerencia o edifício entregue. A Vebim coordena o projeto antes da obra. O Grovio estrutura os escritórios que produzem esses projetos. A Inmeta conecta tudo à plataforma com maior presença em canteiro do país.

As quatro frentes compartilham ainda outro traço: times enxutos gerando escala. Dez engenheiros na Vebim coordenaram 1,5 milhão de metros quadrados. Dez pessoas na Easy Alert chegaram a 2.000 edifícios em 22 estados. Para quem duvida que empreendedorismo serial funciona, os números são o argumento mais direto.

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