AlphaJuris leva jurimetria científica para a advocacia brasileira

A legaltech brasileira AlphaJuris lança uma plataforma que cruza dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para calcular a probabilidade de êxito em processos judiciais, com foco em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte.

Como funciona o cruzamento de dados

A AlphaJuris parte de uma base construída a partir de processos reais já finalizados no Brasil, extraídos do DataJud/CNJ, e considera apenas decisões de mérito, ou seja, casos em que houve efetivamente procedência, procedência parcial ou improcedência, e não desistências ou extinções sem julgamento. Sobre essa base nacional, a plataforma aplica inferência bayesiana para combinar dois níveis de informação: o comportamento histórico dos tribunais por área do direito e por tribunal específico, e o histórico de casos do próprio escritório. O resultado é uma estimativa de probabilidade de êxito calibrada para o contexto real de cada demanda, e não uma opinião gerada por IA.

Rigor antialucinação na verificação de fontes

A plataforma confere cada citação de jurisprudência na fonte original antes de apresentá-la ao usuário. Quando não encontra dado real, o sistema avisa em vez de inventar uma resposta, postura que a AlphaJuris aponta como principal diferença em relação a ferramentas de inteligência artificial genéricas usadas no meio jurídico.

Matheus Henrique Bertuci, da AlphaJuris, explica o posicionamento da empresa: “Escritórios de pequeno e médio porte passam a dispor do mesmo nível de análise quantitativa que antes exigia estrutura de pesquisa própria. Nosso maior diferencial frente às IAs jurídicas genéricas é o rigor antialucinação: preferimos avisar que não há dado do que inventar um”.

Funcionalidades da plataforma

A AlphaJuris reúne, num único ambiente, as etapas que hoje consomem a maior parte do tempo de pesquisa e produção de um escritório:

Co-Cientista Jurídico: assistente de inteligência artificial que analisa o caso, sugere teses e estratégias processuais e fundamenta-as em precedentes reais, funcionando como um pesquisador sênior disponível a qualquer hora;

Cálculo de probabilidade de êxito (jurimetria): estimativa estatística baseada em dados reais do DataJud/CNJ e no histórico do próprio escritório, com indicação do tempo médio de tramitação por área e por tribunal;

Mapa de precedentes e busca de jurisprudência em tempo real: localização de decisões do STF (Supremo Tribunal Federal), STJ (Superior Tribunal de Justiça) e tribunais estaduais e regionais pertinentes ao caso, com verificação de cada citação na fonte original;

Redação de peças processuais: geração de minutas fundamentadas a partir da estratégia definida, prontas para a revisão do advogado;

Análise documental com OCR (reconhecimento óptico de caracteres): leitura e extração de conteúdo de petições, sentenças e documentos, inclusive digitalizados ou escaneados sem camada de texto;

Monitoramento processual: acompanhamento automático de publicações no DJe (Diário da Justiça Eletrônico) e no DOU (Diário Oficial da União), com alertas de novas movimentações e prazos;

Feed de jurisprudência atualizado: decisões recentes e datadas, organizadas por área, para o advogado acompanhar como os tribunais vêm decidindo;

Acesso pelo WhatsApp: consultas e comandos diretamente pelo aplicativo, sem depender de estar em frente ao computador.

Na prática, tarefas de pesquisa e triagem que antes levavam dias passam a ser resolvidas em minutos, liberando o advogado para o que exige julgamento humano.

Perguntas frequentes

Como a AlphaJuris calcula a probabilidade de êxito de um processo?

O cálculo combina, por inferência bayesiana, a base de processos reais já finalizados no Brasil (DataJud/CNJ) com o histórico de casos do próprio escritório. Entram na conta apenas decisões de mérito, e o peso entre a base nacional e o histórico do escritório se ajusta conforme o volume de casos de cada um. É uma estimativa estatística fundamentada em dados, e não uma opinião gerada por IA.

O que impede a plataforma de "inventar" jurisprudência, como ocorre em outras IAs?

Cada citação de jurisprudência é conferida na fonte original antes de chegar ao usuário. Quando a plataforma não encontra respaldo em dado real, ela avisa que não há informação disponível, em vez de preencher a lacuna com uma resposta fabricada. Esse rigor antialucinação é o principal diferencial da AlphaJuris frente às IAs jurídicas genéricas.

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A AlphaJuris é uma legaltech brasileira dedicada à aplicação de jurimetria científica na advocacia. Mais informações em https://alphajurisbr.com.br/ ou pelo contato (12) 98252-0906.