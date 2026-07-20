Golden Fênix transforma experiência em referência nacional no mercado fitness

Leda Gomes e Marcelo Guedes não fundaram apenas uma empresa. Fundaram uma filosofia de trabalho baseada em conhecimento técnico, compromisso e relações de confiança. Em 2016, mãe e filho decidiram apostar em um mercado que ainda carecia de empresas capazes de compreender profundamente os equipamentos que comercializavam, conhecer a origem de cada produto e acompanhar todo o processo até a entrega ao cliente. Dessa visão nasceu a Golden Fênix Negócios Empresariais, sediada em Cotia (SP), que hoje opera o marketplace Shopping das Academias, possui um showroom de mais de 6.000 metros quadrados, representa marcas internacionais como Bolt Fitness Supply, Salus, Strange Strength e Dr. Move, além de desenvolver sua própria linha de equipamentos, a ALL FIT. A trajetória foi construída sem atalhos, em um processo contínuo de aprendizado que transformou experiência prática em autoridade técnica.

Ao longo de uma década, a Golden Fênix percorreu seis fases que consolidaram sua posição no mercado. A primeira começou com a compra, recuperação e revenda de equipamentos seminovos provenientes de grandes redes de academias. Cada aparelho passava por um rigoroso processo de retrofit, recebendo revisão estrutural, substituição de componentes e testes técnicos antes de voltar ao mercado. Essa etapa permitiu que a empresa acumulasse um conhecimento profundo sobre desempenho, durabilidade e manutenção dos equipamentos, criando uma base sólida para os próximos passos. Enquanto muitos concorrentes dependiam de garantias financeiras para fechar contratos, a Golden Fênix conquistava espaço por meio da credibilidade, da pontualidade e do cumprimento dos compromissos assumidos, construindo uma reputação que se tornaria um dos seus maiores diferenciais.

"O mercado fitness exige comprometimento antes de exigir capital. Nós sempre priorizamos honrar o que acordamos, antes mesmo de qualquer contrato", afirma Leda Gomes, cofundadora da Golden Fênix.

Em 2021, a empresa iniciou sua segunda fase ao ampliar a atuação para equipamentos novos produzidos no Brasil. Na sequência, deu início ao processo de internacionalização por meio de uma parceria estratégica na China, passando a importar equipamentos premium e a conhecer de perto as principais fábricas do setor. Esse movimento evoluiu rapidamente para uma curadoria técnica cada vez mais rigorosa, fortalecida pela participação constante em feiras nacionais e internacionais e pela busca permanente por inovação. Na quinta fase, a Golden Fênix passou a negociar diretamente com fabricantes, eliminando intermediários e conquistando maior controle sobre especificações, volumes de produção e prazos de entrega.

Agora, em 2026, a empresa vive sua sexta e mais ambiciosa fase. A operação passou a acompanhar presencialmente a produção nas fábricas chinesas, supervisionando desde a escolha da matéria-prima até a inspeção final dos equipamentos antes do embarque para o Brasil. Mais do que importar produtos, a Golden Fênix passou a controlar processos, assegurando padrões de qualidade que poucos concorrentes conseguem oferecer. Esse modelo fortalece a proposta da empresa de atuar não apenas como fornecedora de equipamentos, mas como uma consultoria especializada para academias, hotéis, hospitais, clínicas e grandes empreendimentos que buscam soluções completas em infraestrutura fitness.

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"A China está aberta para todo mundo comprar. O que não está disponível para todo mundo é saber o que comprar, como inspecionar e com quem negociar. Isso leva anos para construir", destaca Marcelo Guedes, cofundador da empresa.