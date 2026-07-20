Fabio Aquino: “O futuro das cidades é planejado, não improvisado”

Durante décadas, a discussão sobre gestão pública ficou presa à execução de obras e serviços. Para a FME Management, o diferencial está muito antes disso: na qualidade da estruturação dos projetos.

Fundada pelo executivo Fabio Aquino, a empresa nasceu com uma proposta clara: desenvolver soluções estratégicas que conectem planejamento, viabilidade técnica, inovação e desenvolvimento institucional para transformar desafios públicos em projetos sustentáveis.

“A premissa é simples. Grandes resultados dificilmente acontecem sem uma estrutura sólida”, afirma.

Do papel para a prática

A FME Management dedica seus esforços ao desenvolvimento e à modelagem de projetos voltados às áreas de saúde, esporte, educação e infraestrutura. O foco é construir soluções que gerem impacto econômico e social de longo prazo.

Mais do que elaborar documentos técnicos, a proposta é estruturar projetos capazes de atrair investimentos, ampliar a eficiência da gestão pública e criar modelos sustentáveis para atender às necessidades da população.

“O Brasil possui inúmeras oportunidades que deixam de sair do papel não por falta de demanda, mas pela ausência de projetos bem estruturados”, diz Fabio Aquino, fundador e CEO da empresa.

Planejamento como ativo estratégico

Em um cenário de restrição orçamentária e alta demanda por serviços públicos de qualidade, a estruturação técnica passou a ser estratégica.

Com abordagem multidisciplinar, a FME une gestão, planejamento, análise de viabilidade e visão de longo prazo. Tudo respeitando as características de cada projeto e de cada território.

Para Fabio Aquino, o planejamento não pode ser tratado como etapa burocrática. “Planejamento é ativo estratégico. É ele que define o sucesso de uma iniciativa. A gestão pública moderna exige muito mais do que boas intenções. Exige planejamento, inteligência técnica e capacidade de transformar ideias em projetos consistentes”, avalia.

O papel da FME Management

Foco: Estruturação e modelagem de projetos públicos

Áreas de atuação: Saúde, Esporte, Educação e Infraestrutura

Objetivo: Atrair investimentos e gerar impacto social e econômico duradouro

Visão: Antecipar soluções antes da primeira obra, do primeiro investimento ou da primeira assinatura

O que vem pela frente

Sem antecipar os projetos em desenvolvimento, a FME Management afirma que aposta na construção de modelos capazes de aproximar inovação, gestão e desenvolvimento institucional.

“Em um ambiente cada vez mais orientado por eficiência, sustentabilidade e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos, empresas especializadas na estruturação de projetos assumem papel cada vez mais relevante”, conclui Fabio.

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A empresa acredita que o futuro será liderado por quem tiver capacidade de estruturar soluções antes mesmo da execução.