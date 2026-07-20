Collar Capital reforça liderança e estrutura para novo ciclo de expansão

Consolidando uma experiência compatível com um público cada vez mais sofisticado

A Collar Capital, escritório credenciado BTG Pactual, inicia um novo ciclo de amadurecimento institucional. A empresa reforça sua liderança com a criação de novas frentes de gestão dedicadas às áreas de Gente, Expansão, Marketing e Cultura. Hoje, essas frentes concentram os maiores investimentos da casa por serem consideradas pilares para sustentar a sofisticação e o crescimento da operação.

O movimento acompanha uma etapa de evolução da empresa, que amplia sua capacidade de atendimento para acompanhar um investidor cada vez mais sofisticado e exigente em relação à qualidade do relacionamento com seu escritório de investimentos. Mais do que crescer em tamanho, a proposta é consolidar uma estrutura de liderança preparada para oferecer uma experiência consistente, de longo prazo e compatível com a responsabilidade de cuidar de grandes patrimônios.

Ao mesmo tempo, a Collar Capital expande seu portfólio de soluções patrimoniais e reforça seu posicionamento como parceira estratégica na construção e preservação de patrimônio. A atuação vai além da alocação de investimentos. O foco está na construção de estratégias personalizadas, desenvolvidas de acordo com os objetivos, o perfil e a história de cada cliente.

Esse crescimento foi planejado para preservar aquilo que consolidou a identidade da Collar Capital: um atendimento consultivo, personalizado e orientado pela construção de patrimônio de longo prazo, em vez de uma atuação focada apenas na distribuição de produtos financeiros.

Paulo Casimiro, sócio-fundador e CEO da Collar Capital, destaca:

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"Estamos construindo uma empresa preparada para o próximo ciclo de crescimento. Expandir significa fortalecer pessoas, processos, tecnologia e relacionamento com o cliente, sempre mantendo nossa essência de oferecer um planejamento patrimonial personalizado".