Além da gaiola: tutores transformam o mercado de aves de companhia

O cuidado com aves de companhia no país está mudando de forma concreta. Tutores de papagaios, calopsitas e ringnecks passaram a buscar alimentação espécie-específica, enriquecimento ambiental e produtos pensados para o comportamento natural de cada ave.

Mercado pet fecha 2024 em R$75,4 bilhões, com aves de companhia entre as tendências

O mercado pet brasileiro movimentou R$75,4 bilhões em 2024, crescimento de 9,6% frente ao ano anterior, segundo a Abempet (Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação). No segmento de aves de companhia, a mudança aparece no perfil de consumo: mais procura por produtos especializados, forrageamento e estímulos comportamentais que respeitem as necessidades de cada espécie. O Brasil, aliás, é o terceiro maior país do mundo em população total de pets e o segundo em aves canoras e ornamentais, segundo a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação do Ministério da Agricultura e Pecuária.

AVES BR: e-commerce de nicho nascido da experiência com Zeca, Luna, Bolt e Sky

Empresas especializadas capturam esse movimento. A AVES BR, e-commerce de nicho fundado por Vinicius Del Rio, é uma delas. A operação se divide em três frentes: curadoria de produtos alinhados ao comportamento natural das aves, desenvolvimento de soluções para nutrição e segurança, e educação contínua dos tutores. A empresa nasceu da experiência do fundador com seus próprios papagaios e ringnecks, Zeca, Luna, Bolt e Sky.

"A AVES BR começou pela vivência real com as nossas aves. Cada produto, cada conteúdo, cada recomendação passa antes pelo filtro de quem convive com papagaio e ringneck todos os dias", afirma Del Rio.

O fundador destaca que a proposta vai além da venda: "Trabalhamos com a ideia de que o tutor bem informado toma decisões melhores. Não basta oferecer um produto, é preciso ajudar a entender por que aquele produto faz sentido para a espécie".

Regulação avança com retomada do Manual de Boas Práticas do MAPA

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O amadurecimento do segmento aparece também no plano institucional. A Câmara Setorial do MAPA retomou as discussões sobre o Manual de Boas Práticas de Criação de Animais de Estimação voltado às aves, sinal de consolidação regulatória da categoria. Aves de companhia deixam, aos poucos, de ser tratadas como categoria acessória dentro do mercado pet.