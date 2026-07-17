A nova inteligência da aviação executiva

A aviação executiva brasileira vive um dos períodos de maior expansão de sua história. Levantamento da ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), divulgado em novembro de 2025, mostra que a frota nacional do setor chegou a 11.239 aeronaves, alta de 6,5% em relação ao período anterior, consolidando o Brasil na segunda posição do ranking mundial de frotas de aviação executiva, atrás apenas dos Estados Unidos. O avanço foi puxado sobretudo pelos jatos executivos, cuja frota cresceu 17%, o maior ritmo de expansão em um único ano. No segmento específico de táxi aéreo, o crescimento também impressiona: as 145 empresas certificadas do setor operavam 686 aeronaves no segundo semestre de 2025, segundo novo levantamento da ABAG divulgado em julho de 2026, uma alta de 6,26% em curto espaço de tempo, e a frota de táxi aéreo já supera, em número de unidades, a das companhias aéreas comerciais regulares do país.

Esse crescimento acontece, porém, num momento em que o Brasil atravessa uma das maiores transformações tributárias das últimas décadas. A partir de 1º de janeiro de 2027, entram em vigor mudanças relevantes decorrentes da Reforma Tributária, entre elas a possibilidade de incidência do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) sobre aeronaves, autorizada pela Emenda Constitucional nº 132/2023, além da implementação do IS (Imposto Seletivo), que substituirá parcialmente a lógica hoje aplicada pelo IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) a determinados bens definidos em lei.

Embora diversas regulamentações estaduais ainda estejam em desenvolvimento, uma conclusão já pode ser extraída: a forma como uma aeronave está estruturada juridicamente e operacionalmente passa a ser tão importante quanto a própria aeronave. É esse cruzamento, entre uma frota que não para de crescer e um sistema tributário em reconstrução, que faz da Inteligência Regulatória uma necessidade estratégica hoje, não apenas um diferencial de amanhã.

Historicamente, parte dos proprietários de aeronaves sempre operou de maneira privada. Ainda hoje não é raro ver aeronaves cedidas a amigos ou parceiros comerciais, custos de operação divididos informalmente entre usuários, ou até o uso por terceiros mediante alguma contrapartida financeira disfarçada. Também acontecem voos fora dos limites que a regulamentação permite. Em muitos casos, essas operações são tratadas como simples favores ou práticas de mercado. Sob a ótica regulatória, porém, podem caracterizar transporte aéreo remunerado sem certificação, sujeito à fiscalização da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). As consequências podem ser severas: além da interrupção da operação, a legislação prevê sanções administrativas que podem incluir multas superiores a R$200 mil por voo, apreensão da aeronave e outras medidas previstas pela autoridade aeronáutica, conforme a gravidade do caso.

Existe ainda um ponto que costuma passar despercebido: o da cobertura securitária. Grande parte das apólices de seguro aeronáutico estabelece condições específicas de utilização da aeronave, e operações realizadas em desacordo com a finalidade contratada podem comprometer essa cobertura, ampliando a exposição patrimonial do proprietário (cada contrato deve ser analisado individualmente). O risco deixa de ser só regulatório. Ele vira também financeiro, patrimonial e de reputação.

Durante muitos anos, a certificação de operador aéreo foi compreendida apenas como um requisito para empresas que desejavam explorar comercialmente o transporte aéreo. Essa percepção mudou. Com a publicação da IS nº 119-004, da ANAC, surgiu um novo modelo regulatório que simplificou significativamente o processo de certificação do chamado Táxi Aéreo Simples, reduzindo burocracia, custos e prazos para operações compatíveis com esse regime. No dia a dia das operações, essa evolução transformou a certificação em uma ferramenta de governança corporativa, proteção patrimonial e planejamento estratégico. Hoje, empresários, investidores, grupos familiares e family offices olham para a certificação de outro jeito: como um instrumento capaz de organizar toda a estrutura da operação aérea, não só uma licença para voar.

A Reforma Tributária trouxe para o centro das discussões um tema que antes preocupava poucos proprietários: a tributação patrimonial das aeronaves. A Emenda Constitucional nº 132/2023 passou a autorizar Estados e o Distrito Federal a instituir IPVA sobre aeronaves, cuja cobrança tende a começar a partir de 2027, conforme a regulamentação de cada Estado. A própria Emenda, no entanto, estabeleceu hipóteses de não incidência, entre elas as aeronaves utilizadas por operadores certificados para prestação de serviços públicos de transporte aéreo, observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Não se trata de uma isenção automática, mas de uma previsão constitucional que pode representar vantagem estratégica para operações corretamente estruturadas e certificadas, a depender da regulamentação de cada Estado e do enquadramento jurídico da operação. Por isso, o planejamento regulatório ganha tanta relevância: quem iniciar esse processo apenas quando a legislação estadual já estiver em vigor tende a ter menos alternativas disponíveis, enquanto quem se antecipa consegue estruturar a operação de forma mais eficiente.

Entre os benefícios que a certificação de Táxi Aéreo Simples pode proporcionar a proprietários e investidores, quando adequadamente planejada e sempre observadas as condições previstas em lei, um dos mais imediatos está na tributação dos seguros aeronáuticos. A legislação prevê redução na alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incidente sobre o prêmio, ou seja, o valor pago à seguradora para contratar a apólice, quando a operação atende a determinadas condições legais, cujo enquadramento normativo específico a FLY CGC recomenda confirmar caso a caso junto a especialistas tributários antes de qualquer decisão. Na prática, o impacto pode ser expressivo: uma operadora de táxi aéreo com frota de médio porte que pague, por exemplo, R$500 mil por ano em prêmios de seguro, somando as coberturas de Casco e de RETA (Responsabilidade do Explorador ou Transportador Aéreo), recolheria hoje cerca de R$23,25 mil de IOF pela alíquota mais alta, contra aproximadamente R$4 mil pela alíquota reduzida, uma economia direta de R$19,25 mil ao ano. Em frotas maiores, ou em jatos executivos de grande porte, cujos seguros facilmente ultrapassam a casa dos milhões de reais, essa economia pode chegar a centenas de milhares de reais que deixam de ir para o caixa do governo e passam a compor o capital de giro da empresa.

O benefício, porém, não é irrestrito: costuma exigir que a aeronave esteja registrada e operando sob certificação válida da ANAC, como o COA (Certificado de Operador Aéreo) de uma empresa de táxi aéreo, que a empresa mantenha regularidade fiscal junto à Receita Federal, e que a cobertura de seguro esteja diretamente vinculada à operação aérea (casco, responsabilidade civil e tripulação), e não a seguros patrimoniais gerais da empresa, como o do hangar ou de escritórios, que seguem na alíquota padrão de seguro de bens.

Somam-se a isso outras vantagens que o mercado já vem observando. Há alternativas de estratégia tributária mais eficiente, a depender da estrutura societária do proprietário, e redução do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente na aquisição de aeronaves, partes e peças em Estados que oferecem incentivo fiscal para operadores de táxi aéreo certificados. A exploração regular da atividade de fretamento também abre outra frente de receita, enquanto o modelo da IS nº 119-004 simplifica a rotina operacional e afasta o risco do chamado fretamento clandestino. No fim, o que se ganha é governança: mais rastreabilidade perante ANAC, seguradoras, instituições financeiras, investidores e um reflexo direto na segurança operacional. Esses benefícios mostram que a certificação deixou de representar apenas um custo regulatório para se tornar uma ferramenta de geração de valor.

Existe ainda um aspecto pouco explorado nessa discussão. Segundo o RASO 2024 (Relatório Anual de Segurança Operacional da ANAC), operadores certificados de táxi aéreo registram índices de acidentes cerca de três vezes melhores quando comparados às operações privadas, resultado de processos estruturados de treinamento, gestão de risco, cultura organizacional e conformidade permanente. Em um ambiente onde patrimônio, vidas humanas e reputação caminham juntos, segurança operacional também representa proteção financeira.

Foi a partir dessa leitura que a FLY CGC se tornou pioneira na estruturação de projetos voltados à certificação de Táxi Aéreo Simples, entendendo desde o início que essa modalidade representaria muito mais do que uma inovação regulatória. A atuação da empresa parte de um conceito que chama de Inteligência Regulatória. "Inteligência Regulatória é olhar a aeronave como estrutura, não como bem. A certificação organiza a operação inteira: quem voa, quem paga, quem responde. A conformidade com a ANAC é consequência disso, não o objetivo", afirma Paula Soffo Hoffmann, sócia-diretora da FLY CGC. Na prática, isso significa estruturar a operação para que seja segura, eficiente, sustentável e preparada para os desafios regulatórios, tributários e patrimoniais dos próximos anos. Cada projeto envolve uma análise integrada de aspectos regulatórios, operacionais, societários, tributários e estratégicos, permitindo que empresários, proprietários de aeronaves, investidores e family offices tomem decisões com mais segurança jurídica e visão de longo prazo.

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A aviação executiva brasileira deve continuar em expansão nos próximos anos, acompanhando o crescimento do agronegócio, da mobilidade corporativa e das operações sob demanda que já vêm sustentando o avanço da frota nacional. Mas, daqui para frente, possuir uma aeronave deixa de ser apenas uma decisão patrimonial e passa a ser também uma decisão estratégica. Em um ambiente de novas exigências tributárias, maior fiscalização e crescente preocupação com governança, a vantagem competitiva estará com quem entender que conformidade regulatória não é custo: é investimento na proteção do patrimônio, na eficiência da operação e na sustentabilidade do negócio.