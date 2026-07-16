Grupo NEO reforça expansão na América Latina com chegada de Viviana Lopes

O Grupo NEO, adtech brasileira especializada em marketing digital de performance, geração de leads e aquisição de usuários para aplicativos, anuncia a chegada de Viviana Lopes como General Manager LATAM da SpringScale, empresa do grupo especializada em Affiliate Marketing. A executiva será responsável por liderar a estratégia regional, operações, desenvolvimento de negócios, parcerias comerciais e expansão da rede de afiliados, publishers e anunciantes em toda a América Latina. A contratação marca mais um passo da companhia em seu plano de crescimento internacional e fortalecimento da atuação em soluções de mídia baseada em performance.

Com mais de duas décadas de atuação no mercado digital, o Grupo NEO acompanhou a transformação do comportamento do consumidor e ampliou sua atuação para além da geração de leads. Hoje, concentra investimentos em aquisição de usuários para aplicativos, campanhas mobile e mídia orientada por dados, atendendo grandes empresas dos setores financeiro, varejo, educação e serviços. Entre seus clientes estão marcas como Claro, PicPay, Will Bank, Unilever e Privalia.

O modelo de negócios permanece baseado em performance, no qual a remuneração acontece exclusivamente pelos resultados entregues, seja por meio da geração de leads, seja pela aquisição de usuários, cliques ou vendas.

A chegada de Viviana fortalece uma frente considerada estratégica para os próximos anos: o crescimento do ecossistema de Affiliate Marketing como canal de aquisição para empresas que buscam diversificar investimentos em mídia digital.

Com trajetória construída entre os mercados financeiro e de marketing de performance, Viviana acumula experiência na criação e gestão de operações de afiliados, desenvolvimento de negócios e liderança de equipes. Ao longo da carreira, atuou em empresas nacionais e internacionais e tornou-se uma das principais referências brasileiras no segmento de Affiliate Marketing, especialmente na estruturação de programas voltados à aquisição de clientes baseada em resultados.

Na nova função, a executiva terá como prioridade ampliar a atuação da SpringScale na América Latina, consolidando o canal de afiliados como uma estratégia de crescimento para anunciantes e fortalecendo a presença do Grupo NEO em mercados considerados prioritários, como Brasil e México. Também liderará a expansão da operação de Outsourced Program Management (OPM), voltada à gestão de programas de afiliados para grandes marcas, além do desenvolvimento de novas iniciativas ligadas ao ecossistema do TikTok Shop.

"O comportamento do consumidor mudou profundamente nos últimos anos e as empresas precisam estar onde essa audiência está. O marketing de afiliados deixou de ser um canal complementar para se tornar uma estratégia de crescimento baseada em performance. Nosso objetivo é ampliar esse ecossistema na América Latina, ajudando anunciantes a diversificar sua aquisição de clientes com modelos escaláveis, eficientes e sustentáveis", afirma Viviana Lopes, General Manager LATAM da SpringScale.

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Para Giuliano Sarzana, fundador do Grupo NEO, a contratação acompanha a evolução da companhia e reforça a estratégia de expansão internacional. "O Grupo NEO sempre cresceu acompanhando as mudanças do mercado digital. Hoje, vemos um enorme potencial no Affiliate Marketing e na aquisição de usuários para aplicativos. A chegada da Viviana fortalece nossa capacidade de acelerar esse crescimento na América Latina, ampliando nossa atuação em um mercado cada vez mais orientado por performance e dados".