Festival Mundial de Publicidade de Gramado celebra 50 anos e anuncia 25ª edição

O Festival Mundial de Publicidade de Gramado (FMPG) anuncia sua 25ª edição, marcada para 16, 17 e 18 de setembro de 2026, em Gramado (RS). Em um ano emblemático, no qual celebra 50 anos de trajetória, o evento apresenta o conceito “A Era da Relevância” e coloca no centro do debate uma pergunta decisiva para o mercado criativo: o que torna uma marca verdadeiramente relevante hoje?

Em 2026, o Festival parte do entendimento de que tecnologia, creators e cultura deixaram de ser apenas diferenciais e passaram a constituir a infraestrutura do mercado. Em um ambiente marcado pela abundância de conteúdo, pela inteligência artificial integrada à operação e pela fragmentação da atenção, a relevância passa a depender da capacidade de criar contexto, confiança, desejo, conversa e impacto mensurável.

Sob a liderança da CEO Andressa Martins, a edição comemorativa conecta o legado de cinco décadas à construção dos próximos caminhos da publicidade, do marketing, da mídia e da economia criativa. A proposta é reunir marcas, agências, veículos, plataformas, criadores, executivos, profissionais e estudantes para discutir como transformar atenção em significado, relacionamento e negócio.

“Celebrar 50 anos não significa apenas revisitar o que construímos, mas usar esse legado para formular as perguntas que o mercado precisa responder agora. Em uma era de conteúdo abundante, IA em escala e atenção fragmentada, relevância é a capacidade de criar significado, confiança e valor real. Queremos reunir em Gramado as pessoas e as marcas que estão construindo essa nova publicidade”, afirma Andressa Martins, CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado.

Liderança feminina em foco

Como de costume, o Festival de Gramado reúne grandes nomes do mercado e reafirma a força de uma liderança feminina de peso, com a participação confirmada de Sabrina Sato e Karina Sato, da Sato Rahal, de Fátima Pissarra, da Mynd, e de Manzar Feres, da Globo, matronesse desta edição. Mais do que apoiar a iniciativa, essas presenças traduzem uma nova era de relevância, criação e entretenimento. A curadoria das trilhas também contou com o olhar inovador de Simone Sancho, founder da Belong Be, voz de destaque nos cenários digital, de inovação e de beleza.

Três dias, três trilhas e uma jornada sobre o futuro da publicidade

A curadoria editorial será organizada em três trilhas complementares. Mídia & Entretenimento discutirá como a atenção ganha forma, escala e audiência em um cenário atravessado por social commerce, TV, creators e novos formatos. Futuros Possíveis & Tecnologia abordará a aplicação da inteligência artificial, a ética, a creator economy, a wellness economy e as tecnologias que redesenham o setor. Cultura & Comportamento analisará como desejo, identidade, influência, luxo e consumo moldam marcas e relações.

A jornada também será construída como um arco narrativo. O primeiro dia terá como eixo “Atenção é território”, com discussões sobre social commerce, telas verticais e bem-estar conectado à tecnologia, além do Hall of Fame e da cerimônia de entrega dos Prêmios Galo. No segundo dia, “Desejo, confiança e conversão”, reunirá debates sobre cultura no varejo, wellness economy e creator economy, somados à rodada de negócios. O encerramento, sob o tema “Coragem criativa e legado”, dará espaço à força da tela brasileira, à criação na era da IA, à música e às lideranças que apontam os próximos caminhos do mercado.

50 anos de história, reconhecimento e futuro

Realizado desde 1976, o Festival Mundial de Publicidade de Gramado chega à 25ª edição como um dos mais tradicionais pontos de encontro do mercado criativo. Ao longo de sua trajetória, reuniu mais de 70 mil participantes e recebeu mais de 20 mil inscrições no Prêmio Galo de Gramado, reconhecimento que celebra ideias, trabalhos e profissionais capazes de gerar impacto por meio da comunicação.

A edição de 2026 reforça esse papel ao posicionar o Festival como “o palco das ideias que permanecem” e o espaço que reconhece quem transforma relevância em negócio. O encontro amplia a conexão entre conteúdo, reconhecimento, relacionamento e oportunidades comerciais, mantendo Gramado como cenário de encontros estratégicos entre diferentes gerações, frentes do setor e os trilhos do futuro da comunicação.

Ingressos com condição especial de lançamento

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser acessados via site oficial do Festival. O Lote 0 oferece 50% de desconto até 17 de julho, por tempo limitado. O acesso contempla os três dias de programação, incluindo o Prêmio Galo de Gramado.

SERVIÇO

Evento: 25º Festival Mundial de Publicidade de Gramado

Tema: A Era da Relevância

Data: 16, 17 e 18 de setembro de 2026

Local: Gramado (RS)

Ingressos e informações: https://festivalgramado.com.br/

SOBRE O FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE DE GRAMADO

Realizado desde 1976, o Festival Mundial de Publicidade de Gramado é um dos mais tradicionais encontros do mercado criativo brasileiro e latino-americano. Ao longo de 50 anos, consolidou-se como espaço de conexão entre profissionais, estudantes, agências, marcas, veículos, plataformas, creators e lideranças que antecipam transformações da publicidade, do marketing, da mídia e da economia criativa. Com mais de 70 mil participantes, acumulados ao longo dos anos, e mais de 20 mil inscrições nas últimas edições do Prêmio Galo de Gramado, o Festival integra conteúdo, reconhecimento, relacionamento e negócios. Em 2026, celebra sua 25ª edição sob o conceito “A Era da Relevância”, de 16 a 18 de setembro, em Gramado (RS).

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