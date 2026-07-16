Destak cria agente próprio de IA e reduz em até 58% custos comerciais

A Destak, consultoria estratégica especializada em gestão, operação e performance de clínicas premium, acaba de lançar um agente próprio de Inteligência Artificial capaz de substituir atividades tradicionalmente desempenhadas por SDRs (Sales Development Representatives), reduzindo em até 58% os custos relacionados à operação comercial das clínicas.

Desenvolvida a partir da experiência acumulada ao longo de quase uma década de atuação no setor e da análise de mais de 300 operações médicas, a tecnologia foi criada para atender clínicas de dermatologia, cirurgia plástica, nutrologia e longevidade, especialidades em que a experiência do paciente e a eficiência operacional têm impacto direto nos resultados do negócio.

Mais do que uma ferramenta de atendimento, o agente atua em diferentes etapas da jornada do paciente, desde o primeiro contato até o pós-consulta. A solução responde dúvidas, qualifica leads, agenda consultas, envia lembretes, realiza pesquisas de satisfação e conduz ações de relacionamento e reativação de pacientes, garantindo velocidade, consistência e personalização em cada interação.

Segundo Patricia Vasconcellos, CEO da Destak, a iniciativa surgiu a partir da observação de desafios recorrentes enfrentados pelas clínicas.

"Passei quase 18 anos acompanhando a rotina de clínicas médicas e observando onde a operação travava, onde o dinheiro escapava e onde pacientes eram perdidos por falhas de processo. Quando a Inteligência Artificial deixou de ser apenas uma tendência e passou a entregar resultados concretos, enxergamos a oportunidade de resolver esses gargalos em escala", afirma.

Diferentemente das soluções genéricas disponíveis no mercado, a tecnologia foi construída especificamente para a realidade da saúde premium.

"Não somos uma empresa de tecnologia que decidiu entrar na saúde. Somos uma consultoria que vive a realidade das clínicas há quase dez anos e transformou esse conhecimento em uma solução prática para problemas que vemos todos os dias. A ferramenta nasceu dentro do mercado médico, com a linguagem, os processos e as necessidades que esse setor exige", explica.

A executiva destaca que a decisão de desenvolver uma solução própria aconteceu após a avaliação de ferramentas já existentes no mercado.

"Testamos diversas plataformas e percebemos que elas não compreendiam o vocabulário médico, o perfil do paciente de alta renda nem a complexidade da jornada dentro de uma clínica premium. Então decidimos criar uma tecnologia baseada no método que a Destak validou ao longo dos anos. Não fazia sentido adaptar uma solução de fora quando poderíamos construir algo pensado desde o início para esse mercado".

Um dos diferenciais da ferramenta está na capacidade de adaptação ao posicionamento de cada clínica. Antes da implementação, a equipe da Destak realiza um diagnóstico detalhado para entender o perfil do paciente, a linguagem da marca, os procedimentos estratégicos e a cultura da operação.

"Uma clínica de longevidade se comunica de forma diferente de uma clínica de cirurgia plástica. O paciente tem expectativas distintas, necessidades distintas e formas diferentes de se relacionar com a marca. A tecnologia precisa refletir essa realidade. É isso que garante que o agente seja percebido como uma extensão da clínica e não como um robô genérico", afirma Patricia.

Além do ganho operacional, a ferramenta também contribui para o aumento da conversão comercial ao eliminar falhas comuns na jornada de atendimento.

"Grande parte das oportunidades é perdida porque o contato demora ou porque não existe um acompanhamento estruturado do paciente. A IA garante presença, velocidade e consistência. Ela permite que a clínica mantenha um padrão elevado de relacionamento independentemente do horário ou da demanda", explica.

Apesar dos avanços tecnológicos, Patricia reforça que a proposta não é substituir profissionais.

"A IA não substitui pessoas. Ela substitui tarefas repetitivas e processos mal alocados. Recepcionistas, gestores e equipes comerciais continuam sendo fundamentais. O que muda é que esses profissionais deixam de gastar energia com atividades operacionais e passam a focar naquilo que realmente exige inteligência humana, empatia e capacidade de decisão”.

Para a CEO da Destak, o futuro da saúde passa pela integração entre tecnologia e atendimento humanizado.

"Clínicas premium não podem abrir mão da experiência humana. O que elas podem, e devem, fazer é eliminar ineficiências operacionais que comprometem essa experiência. A tecnologia deve assumir os pontos de fricção para que médicos e equipes tenham mais tempo para construir conexão, confiança e relacionamento com os pacientes".

Nos próximos anos, a empresa pretende ampliar sua oferta de soluções tecnológicas para que as clínicas possam aprimorar cada vez mais seus negócios, permitindo que os médicos tenham mais tempo livre e aumentem seu faturamento.

"A transformação já começou. Nos próximos anos veremos clínicas divididas entre aquelas que integraram tecnologia à estratégia e aquelas que continuam operando com modelos de gestão do passado. A diferença de resultados será cada vez mais evidente. Nosso objetivo é garantir que nossos clientes estejam do lado da evolução", conclui Patricia.

https://destakconsultoriamedica.com.br/

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