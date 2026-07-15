Incorporadora de território: a tese que levou o Grupo CPR ao Lago Corumbá IV

Quando a barragem da usina hidrelétrica de Corumbá IV formou seu reservatório, na primeira década dos anos 2000, poucos imaginavam que aquele espelho d'água se tornaria, vinte anos depois, um dos vetores de expansão imobiliária mais comentados do Centro-Oeste. O lago, que banha municípios como Alexânia, Abadiânia, Luziânia e Silvânia, nasceu de uma lógica de geração de energia. A ocupação de suas margens, porém, seguiu por muito tempo sem um plano de conjunto, marcada por loteamentos pulverizados e iniciativas individuais. Para o investidor, é o retrato clássico de um mercado que cresce sem tese: muita oferta, pouca coordenação e valor que se dilui em vez de se acumular.

É nesse contexto que o Grupo CPR construiu sua leitura. Em vez de tratar a região como mais um endereço para lançar lotes, a incorporadora passou a trabalhar o Lago Corumbá IV como um território a ser estruturado, com leitura de paisagem, infraestrutura planejada e ocupação ordenada. A abordagem, que a empresa resume na expressão incorporadora de território, parte de uma premissa que interessa diretamente a quem investe: o valor de um lugar não está apenas no metro quadrado, mas na forma como o conjunto é pensado antes de a primeira obra começar. É a diferença entre comprar um ativo isolado e comprar participação em um projeto coordenado.

“Chegamos ao Lago Corumbá IV antes da curva. Quando olhamos para aquela região, não vimos um terreno para vender, vimos um território para organizar. A diferença entre as duas coisas é o que define o que sobra para quem compra dali a dez anos”, afirma Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR .

A leitura tem respaldo no movimento recente da região. O eixo Goiânia, Anápolis e Brasília concentra uma demanda crescente por segunda moradia, fenômeno que se acelerou a partir de 2020 com a busca por espaço, contato com a natureza e proximidade de grandes centros. O Lago Corumbá IV reúne uma combinação rara nesse mapa: a lâmina d'água navegável, a distância confortável da capital federal e um custo de entrada ainda inferior ao de destinos consolidados, como o litoral nordestino ou as serras do Sul e Sudeste. Do ponto de vista de alocação, é um ativo com atributos de destino maduro e preço de destino emergente.

O ponto que separa o Grupo CPR do mercado tradicional de lotes da região é a escala de planejamento, e é também o que sustenta a tese de valorização. Enquanto boa parte da oferta local nasceu de fracionamentos sucessivos, sem visão integrada de infraestrutura, mobilidade e preservação, a proposta da incorporadora parte do território inteiro. Isso significa definir, desde o início, onde ficam as áreas de convivência, como se organiza o acesso ao lago, quais faixas são preservadas e de que maneira a ocupação respeita a paisagem que deu valor ao lugar em primeiro lugar. Para o investidor, cada uma dessas decisões de traçado é, na prática, uma decisão sobre o valor futuro do metro quadrado.

“O território não perdoa improviso. Se você ocupa sem pensar no conjunto, você destrói exatamente aquilo que atraiu as pessoas, e destrói o valor junto. Nosso trabalho é garantir que daqui a vinte anos o Lago Corumbá IV continue valendo a pena, e isso se decide agora, no traçado, não depois”, diz Marlon Ceni.

Esse cuidado com o conjunto conversa com um debate que já começou a aparecer na própria região. Especialistas e gestores públicos têm se reunido para discutir como organizar a ocupação no entorno do Lago Corumbá IV, sinal de que o tema saiu do campo da oferta individual e entrou na agenda do planejamento territorial. Para uma incorporadora que estrutura seus projetos a partir dessa lógica, o momento representa menos um risco e mais uma validação de tese, e um sinal de que a assimetria de informação que hoje mantém a região fora do radar tende a se fechar.

O Grupo CPR enxerga o Lago Corumbá IV como peça central de um portfólio que se estende pelo Centro-Oeste, com frente também em Aruanã, às margens do Rio Araguaia, e em projetos boutique em São Paulo. O fio condutor entre eles é o mesmo: a ideia de que incorporar é, antes de tudo, um exercício de leitura de território. No Corumbá IV, essa leitura começou cedo, e é dela que a empresa pretende colher o resultado à medida que a região amadurece como destino de moradia e investimento.

Perguntas frequentes sobre o Lago Corumbá IV

Onde fica o Lago Corumbá IV?

O Lago Corumbá IV é o reservatório da usina hidrelétrica de Corumbá IV, localizado no estado de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil. Suas margens abrangem os municípios de Alexânia, Abadiânia, Luziânia, Silvânia e Santo Antônio do Descoberto, no eixo entre Brasília e Goiânia, a cerca de 80 quilômetros da capital federal. O projeto do Grupo CPR na região fica em Abadiânia, às margens do lago.

Qual é o tamanho do Lago Corumbá IV?

É importante distinguir duas dimensões. O reservatório da usina hidrelétrica ocupa uma área extensa, na casa das dezenas de quilômetros quadrados de lâmina d'água, o que o coloca entre os maiores espelhos d'água artificiais do Centro-Oeste.

Já o projeto do Grupo CPR às margens do lago, em Abadiânia, tem cerca de 3 milhões de metros quadrados de território planejado. São escalas diferentes: uma é a lâmina d'água de toda a hidrelétrica; a outra é a área do empreendimento estruturado pela incorporadora. Essa dimensão sustenta o uso da região para lazer náutico, pesca e moradia de segunda residência.

Por que o Lago Corumbá IV virou destino de moradia e investimento?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A combinação de lâmina d'água navegável, proximidade de Brasília e Goiânia e custo de entrada inferior ao de destinos litorâneos consolidados atraiu, sobretudo a partir de 2020, famílias em busca de segunda moradia e investidores atentos à valorização da região. O amadurecimento do destino tem levado a uma transição da ocupação pulverizada para projetos de território planejado.