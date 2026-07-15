Lago Corumbá IV une valorização e qualidade de vida como tese de investimento

Há um padrão conhecido na formação de valor imobiliário fora dos grandes centros. Regiões com atributo natural relevante, proximidade de uma capital e oferta ainda fragmentada tendem a passar por um ciclo previsível: primeiro chegam os pioneiros e os usuários de fim de semana, depois a infraestrutura, em seguida a consolidação de marca e, por fim, a valorização que recompensa quem entrou cedo. O Lago Corumbá IV, no Centro-Oeste, reúne hoje as condições da fase inicial desse ciclo. E reúne com um diferencial que mercados maduros de segunda moradia já provaram: o imóvel que mais se valoriza costuma ser justamente aquele que entrega qualidade de vida de forma consistente.

O reservatório fica a cerca de 80 quilômetros de Brasília, no eixo que conecta a capital federal a Goiânia. A distância é o primeiro dado relevante da tese. Está longe o suficiente para oferecer natureza, lâmina d'água e a experiência de uma vida mais próxima do lago, e perto o suficiente para que o deslocamento de fim de semana, ou mesmo a rotina de quem trabalha de forma híbrida, seja viável sem depender de avião. Esse raio de uma a duas horas a partir de um grande centro é, historicamente, o que sustenta os mercados de segunda moradia mais resilientes, porque combina o valor do refúgio com a conveniência do acesso.

"O investidor que entende território sabe que o melhor momento de entrar é quando a região ainda está se organizando. Depois que vira manchete, o preço já subiu. O Lago Corumbá IV está exatamente nessa janela: tem o atributo natural, tem a proximidade de Brasília e ainda tem preço de entrada de quem chega cedo. E tem algo que o investidor esperto entende: o que dá qualidade de vida é o que sustenta o valor lá na frente", afirma Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR .

O segundo dado é o custo de entrada. Comparado a destinos de segunda residência consolidados, como o litoral nordestino ou as serras do Sul e Sudeste, o ticket de um terreno bem localizado às margens do Lago Corumbá IV ainda parte de patamares significativamente inferiores. Para o investidor, isso significa uma relação risco e retorno favorável: o atributo natural e a proximidade do centro consumidor já existem, e o que ainda não se materializou plenamente é a valorização que costuma acompanhar a consolidação do destino.

O terceiro dado, e talvez o mais importante para um investidor criterioso, é a qualidade da ocupação. Uma região pode ter todos os atributos certos e ainda assim frustrar quem investe, caso a ocupação aconteça de forma desordenada, sem infraestrutura e sem planejamento de conjunto. É nesse ponto que a tese de investimento se conecta à forma como o território é estruturado, e é também onde o bem-estar deixa de ser discurso e vira variável econômica. Um projeto que pensa o conjunto antes da obra, com infraestrutura, áreas de preservação, acesso organizado ao lago e ocupação ordenada, protege ao mesmo tempo a experiência de quem vive e o valor de quem investe. Ocupação ordenada não é só estética: é o que impede que o próprio adensamento destrua o atributo que deu valor ao lugar.

"Valorização não é sorte, é consequência de planejamento. O terreno que se valoriza de verdade é aquele que está dentro de um território bem pensado, onde as pessoas realmente querem estar. Por isso a gente não vende lote solto, a gente estrutura o conjunto, cuidando da paisagem, da água e do jeito de viver. É isso que protege o investimento de quem comprou", diz Marlon Ceni.

Para o investidor institucional ou para o family office que avalia alocação em ativos reais, a leitura do Lago Corumbá IV ainda esbarra em um desafio comum a mercados emergentes: a assimetria de informação. A região é pouco coberta pela imprensa econômica e quase ausente das análises de mercado, o que mantém o ativo fora do radar da maioria. Para quem enxerga isso como oportunidade, e não como obstáculo, a fase atual oferece a combinação que raramente se repete: atributo natural consolidado, qualidade de vida como diferencial, preço de entrada baixo e visibilidade ainda em formação.

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