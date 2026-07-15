Território planejado no Lago Corumbá IV

O crescimento do Lago Corumbá IV como destino de moradia e segunda residência trouxe, junto com a oportunidade, uma pergunta que todo comprador deveria fazer antes de assinar qualquer contrato: o que, exatamente, está sendo comprado. À primeira vista, um lote às margens do lago é apenas um lote. Na prática, dois terrenos com preços parecidos podem representar realidades completamente diferentes em termos de segurança, infraestrutura e potencial de valorização. A diferença está naquilo que não aparece no anúncio.

O primeiro elemento a observar é o planejamento de conjunto. Um território planejado nasce de um projeto que define, antes de qualquer venda, como o espaço será ocupado: onde ficam as vias, como se organiza o acesso ao lago, quais áreas são destinadas à preservação, como a infraestrutura de água, energia e drenagem atendem todo o conjunto. Um loteamento sem esse planejamento entrega o terreno e deixa o resto por conta do comprador e do tempo, o que costuma significar custo, conflito e frustração adiante.

"A pergunta certa não é quanto custa o lote, é o que vem junto com ele. Infraestrutura, planejamento, preservação, tudo isso ou está pensado desde o começo ou não vai existir nunca. O comprador que olha só o preço hoje é o que se arrepende daqui a cinco anos", afirma Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR .

O segundo elemento é a regularidade. Um empreendimento estruturado por uma incorporadora séria passa por etapas de licenciamento, aprovação e documentação que protegem o comprador. Esse processo, muitas vezes invisível para quem está apenas comparando preços, é o que garante que o investimento esteja amparado e que o terreno possa, no futuro, ser transferido, financiado ou valorizado sem entraves. Verificar a documentação e a origem do empreendimento é parte essencial de uma compra consciente, especialmente em regiões de expansão acelerada.

O terceiro elemento é a infraestrutura real, não a prometida. Acesso pavimentado, fornecimento de água e energia, drenagem e áreas comuns efetivamente entregues fazem diferença direta na qualidade de uso e no valor do imóvel. Em territórios planejados, essa infraestrutura é parte do projeto e tem cronograma. Em loteamentos sem planejamento de conjunto, ela frequentemente fica no campo da promessa, dependente de adesão futura e de fatores fora do controle do comprador.

"Território planejado é aquele em que, quando você chega, já está tudo pensado para o conjunto funcionar. Não é sorte, não é improviso. É um projeto que respeita a paisagem, organiza a ocupação e entrega infraestrutura de verdade. Isso é o que transforma um terreno em patrimônio", diz Marlon Ceni.

Há ainda um quarto elemento, mais sutil, que é o respeito à paisagem. O que dá valor a uma região como o Lago Corumbá IV é justamente o atributo natural: a lâmina d'água, a vegetação, a vista. Uma ocupação que ignora isso, adensando sem critério e suprimindo áreas verdes, destrói com o tempo aquilo que atraiu as pessoas em primeiro lugar. O planejamento de conjunto que preserva a paisagem não é só uma escolha estética, é uma decisão econômica: protege o atributo que sustenta o valor de todos os imóveis do entorno.

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Para o comprador, a lição é prática. Antes de decidir, vale ir além do preço e do anúncio: entender quem está por trás do empreendimento, verificar a documentação, confirmar a infraestrutura efetivamente entregue e avaliar se há um projeto de conjunto pensado para o território como um todo. Num mercado em expansão como o do Lago Corumbá IV, essa diligência é o que separa uma boa compra de um arrependimento. E é também o que define, no fim das contas, se aquele terreno será apenas um pedaço de terra ou um patrimônio que se valoriza ao lado de um dos maiores espelhos d'água planejados do Centro-Oeste.