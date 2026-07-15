Como aparecer no ChatGPT e na IA do Google: o método inovador da GAM SEO

O novo balcão de vendas fica dentro da IA

O comportamento de compra mudou de endereço. Antes de fechar negócio, o consumidor abre o ChatGPT ou pergunta direto à IA do Google: "qual a melhor imobiliária da minha região?", "qual o melhor software de gestão?". A resposta que aparece ali decide quem entra na disputa pelo cliente.

Gabriel Pontes, sócio-fundador da GAM SEO , acompanha essa virada de perto. "A pergunta que o empresário nos fazia era como chegar à primeira página do Google. Hoje ele também quer saber por que a IA recomenda o concorrente e não a empresa dele. Quem responde bem a essa pergunta sai na frente", afirma.

Portanto, a visibilidade nas respostas de inteligência artificial deixou de ser tendência distante. Ela já define faturamento agora.

Por que a IA recomenda umas empresas e ignora outras

As inteligências artificiais não escolhem empresas por sorteio. Elas buscam fontes confiáveis, sites bem estruturados e conteúdos que respondem com clareza às perguntas reais das pessoas. Em outras palavras, a IA recomenda quem constrói autoridade.

É nesse ponto que entra o GEO, sigla para Generative Engine Optimization. Alex dos Reis, sócio da GAM SEO, traduz o conceito sem tecnicismo: "O GEO prepara as empresas para serem citadas pelas inteligências artificiais. Organizamos o site, o conteúdo e os sinais de autoridade para que o ChatGPT, Claude, Gemini e a IA do Google encontrem a marca, entendam o que ela faz e a recomendem com segurança".

A GAM SEO estruturou um serviço dedicado de GEO justamente porque poucas empresas brasileiras ocupam esse espaço. Consequentemente, quem se posiciona agora encontra um território com pouca concorrência.

SEO forte, IA generosa: a fórmula da GAM SEO

Aqui mora o diferencial do método. Para a GAM SEO, o GEO não substitui o SEO tradicional; ele amplifica os resultados de quem já trabalha bem o Google. Autoridade construída nos mecanismos de busca vira autoridade nas respostas das IAs.

"Empresas que aparecem bem no Google têm meio caminho andado para aparecer na IA. Nosso método integra as duas frentes desde o primeiro dia, então cada conteúdo publicado e cada otimização técnica trabalham dobrado", explica Alex dos Reis.

Além disso, esse trabalho se acumula. Cada página otimizada e cada menção conquistada somam ao patrimônio digital da empresa, um ativo que segue gerando oportunidades ao longo do tempo.

Do clique ao caixa: como transformar visibilidade em faturamento

Aparecer é o começo. O que interessa ao empreendedor é o que acontece depois: o cliente que chega pela busca orgânica ou pela recomendação da IA já pesquisou, já comparou e chega pronto para comprar.

Marcella Pontes, sócia da GAM SEO, resume o efeito no caixa: "O tráfego que vem do Google e das IAs é o mais qualificado que existe, porque a pessoa procurou exatamente aquilo que a empresa oferece. Nossos clientes percebem isso na prática, com mais contatos certos chegando e menos dependência de anúncio pago para vender".

Dessa forma, a empresa constrói um canal de vendas permanente. Enquanto a mídia paga disputa a atenção a cada campanha, a presença orgânica trabalha todos os dias, inclusive quando ninguém está olhando.

O método para colocar sua empresa nas respostas

Fundada por Gabriel Pontes, Alex dos Reis e Marcella Pontes, que somam sete anos de experiência em SEO, a GAM SEO atende segmentos como saúde, mercado imobiliário, SaaS, e-commerce e jurídico.

O processo começa sempre pelo diagnóstico. "Antes de propor qualquer coisa, analisamos o site da empresa e mostramos exatamente onde estão as oportunidades. O empresário sai da conversa entendendo o próprio negócio no digital, mesmo antes de fechar com a gente", conta Matheus Eduardo, diretor comercial da empresa.

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Empresas interessadas em descobrir como aparecem hoje no Google e nas IAs podem solicitar a análise gratuita de site no endereço gamseo.com.br.