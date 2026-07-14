eKyte investe em integrações com Inteligência Artificial e segue na expansão do seu portfólio

A eKyte anunciou uma nova frente de investimento em integrações com Inteligência Artificial e na expansão da capacidade da sua plataforma de se conectar com serviços externos. A empresa, maior operação brasileira de gestão de produtividade, com mais de 90 mil marcas atendidas e sede em Joinville (SC), passa a tratar as conexões com IA como o próximo eixo de desenvolvimento do produto.

A plataforma SaaS (Software as a Service) da eKyte concentra em um só lugar a gestão de trabalho em equipe: projetos, tarefas, atendimento interno, aprovação de conteúdo, publicação e analytics. A camada de IA existe de forma nativa desde 2024, com geração de conteúdo, pesquisa assistida, gestão de redes sociais com IA e analytics preditivo de resultados. O novo investimento aprofunda essa camada e amplia o número de serviços externos que operam dentro do fluxo de trabalho da plataforma.

A conexão com os modelos de IA passa a ser feita via MCP (Model Context Protocol), padrão aberto que define como a plataforma expõe seus dados e suas ações aos modelos. Na prática, o MCP permite que a operação real do cliente dentro da eKyte, projetos, tarefas e dados de operação, sejam lidos e acionados pela IA de forma padronizada, sem integração manual caso a caso a cada novo modelo ou ferramenta.

As integrações já disponíveis são o ponto de partida. Hoje o eKyte conecta Meta Ads, Google Ads, Google Analytics, LinkedIn, HubSpot, RD Station e Power BI ao ambiente de gestão. A expansão anunciada aumenta essa base de conexões e a integra à camada de IA pelo MCP, de modo que os dados de ferramentas externas possam gerar tarefas, atualizar projetos, gerar indicadores além de realizar pesquisas assistidas e análises preditivas sem nem acessar a plataforma.

O movimento acontece em uma fase de aceleração consistente da empresa. A eKyte cresceu 350% em 2020, 430% em 2021, ano em que venceu o Hotmart Challenge entre 605 startups, 73% em 2023 e 52% em 2024, com mais de 30 novas funcionalidades lançadas apenas em 2024. Entre as marcas que usam a plataforma estão V4 Company, Stone, Senior Sistemas, Unimed, Schutz e SENAC.

"A escolha aqui é uma sequência que está ligada à natureza do nosso software, que é aumentar a produtividade. Adotar o MCP resolve o problema certo: conectar a IA de preferência do cliente e integrar a ferramenta completamente à rotina que o usuário já possui, reduzindo ao máximo o tempo de execução e aumentando o acesso a dados de forma estruturada e visual. Uma camada de IA alimentada pela operação real do cliente é um ativo muito poderoso", afirma Alan Koerbel, CEO da eKyte.

Sobre a eKyte

A eKyte (EKYTE SOFTWARE LTDA) é uma plataforma SaaS brasileira de gestão de trabalho em equipe, com projetos, tarefas, atendimento interno, aprovação de conteúdo, publicação e analytics de marketing. Fundada em 28 de janeiro de 2019 em Joinville (SC), dentro da agência eSauce, é liderada pelo CEO e cofundador Alan Koerbel. A empresa recebeu investimento de Hotmart e Bossa Nova Investimentos em rodada Seed realizada em fevereiro de 2022. Hoje atende mais de 90 mil marcas e se posiciona como a maior empresa brasileira de gestão de produtividade.

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Contato de imprensa: marketing@ekyte.com