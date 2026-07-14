Brasil TecPar e Allrede Telecom apresentam planos de expansão durante imersão no Centro-Oeste

A Brasil TecPar e a Allrede Telecom realizaram, entre os dias 7 e 10 de julho, uma imersão no Centro-Oeste para apresentar resultados, discutir os próximos passos da operação regional e ampliar o relacionamento com colaboradores, empresários, autoridades e lideranças locais.

A programação teve início na terça-feira, 7, com um evento interno voltado às lideranças da Allrede Telecom e a mais de 500 colaboradores das empresas do grupo. Na sequência, teve início o roteiro de agendas voltadas ao mercado, sendo a primeira delas realizada na quarta-feira, 8, em Brasília, com mais uma edição do Lidera Brasil 2026, evento promovido pela Brasil TecPar e pela Allrede Telecom. Realizado no Porto Vittoria, o encontro reuniu quase 150 pessoas, entre profissionais de diferentes áreas das empresas, executivos, empresários, representantes do setor público e parceiros da companhia.

O Lidera Brasil foi estruturado como um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das conexões entre as equipes e o mercado. Além da apresentação dos números e das estratégias de expansão do grupo, a programação abordou temas como liderança, propósito, cultura organizacional e alta performance.

Entre os convidados estiveram o ex-jogador Zé Roberto e os executivos Gil Alves, Gustavo Pozzebon Stock, Cláudia Kessler, Marcelo Camorim, Ermindo Cecchetto e Gilmar Balbinot, que compartilharam experiências profissionais e reflexões sobre desenvolvimento de pessoas, gestão de equipes, disciplina e construção de resultados.

Mais do que ampliar o acesso à internet, a proposta apresentada durante o encontro foi reforçar um propósito que faz parte da atuação da Brasil TecPar e da Allrede Telecom: conectar pessoas, ideias e oportunidades. Para o grupo, essa integração é fundamental para estimular a inovação, fortalecer os negócios e acompanhar as transformações econômicas das regiões onde atua.

Com 31 anos de mercado, a Brasil TecPar está presente em nove estados e no Distrito Federal, alcançando 389 municípios e aproximadamente 1,4 milhão de acessos. O grupo mantém uma estratégia de crescimento baseada na combinação entre expansão orgânica e aquisição de provedores regionais.

A Allrede Telecom integra essa estrutura no Centro-Oeste, mantendo uma operação próxima aos clientes e às características de cada mercado.

Segundo o CEO e fundador da Brasil TecPar, Gustavo Pozzebon Stock, o crescimento da companhia foi sustentado pela capacidade de integrar as empresas adquiridas sem eliminar o conhecimento e a atuação desenvolvidos regionalmente. "Construímos uma estrutura nacional com capacidade de investimento, tecnologia e governança, mas preservando a proximidade com os clientes e o conhecimento de cada região. Esse equilíbrio é o que permite que a empresa cresça sem perder a agilidade e a capacidade de entender as necessidades locais", afirmou Gustavo Stock.

Unificação das marcas começa em 2026

Durante a imersão, os executivos anunciaram que a Brasil TecPar iniciará ainda em 2026 o processo de unificação das marcas das empresas incorporadas ao grupo.

A mudança será realizada de forma gradual e deverá respeitar a história, a cultura e a relevância construída por cada provedor nos mercados onde atua. O objetivo é consolidar uma identidade nacional, sem abandonar o modelo de gestão descentralizada que acompanha a trajetória de crescimento da companhia.

As funções relacionadas à estratégia, governança, tecnologia e investimentos são conduzidas pela estrutura nacional, enquanto as decisões comerciais e operacionais continuam próximas das lideranças regionais.

"A unificação das marcas representa uma evolução natural da Brasil TecPar. Vamos avançar na construção de uma identidade integrada, respeitando a cultura de cada operação e preservando aquilo que nos trouxe até aqui: proximidade, conhecimento regional e capacidade de responder rapidamente ao mercado", destacou Gustavo.

A companhia também reforçou que pretende manter o chamado DNA de provedor regional, com lideranças responsáveis pelas diferentes geografias e autonomia para acompanhar as particularidades econômicas e comerciais de cada localidade.

A expansão é sustentada por uma infraestrutura formada a partir da integração das redes das empresas adquiridas. Atualmente, a Brasil TecPar possui cerca de 212 mil quilômetros de rede.

Desse total, aproximadamente 129 mil quilômetros correspondem ao backbone de longa distância e outros 82 mil quilômetros às redes metropolitanas. A estrutura conecta operações do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, além de manter ligações com estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O grupo também possui cobertura de aproximadamente 5,4 milhões de casas passadas, um data center de grande porte em Joinville e oito edge data centers distribuídos pelas regiões onde mantém operações.

Segundo os executivos, a estrutura própria permite maior controle da qualidade dos serviços e amplia a capacidade de atendimento a clientes residenciais, pequenas empresas, grandes contas corporativas, órgãos públicos, provedores e operadoras do mercado de atacado.

Centro-Oeste ultrapassa 400 mil clientes

No Centro-Oeste, sob a liderança do diretor regional Gil Alves e das demais lideranças locais, a operação da Brasil TecPar e da Allrede Telecom administra atualmente 416.452 clientes.

A base regional inclui quase 400 mil consumidores residenciais, mais de 4 mil pequenas empresas, cerca de 2,2 mil grandes contas corporativas e aproximadamente 140 provedores atendidos no mercado de atacado.

A região também conta com mais de 9,5 mil quilômetros de redes metropolitanas e um portfólio que reúne conectividade, serviços de data center, colocation, computação em borda e soluções voltadas à inteligência artificial.

Para Gil Alves, os resultados refletem o crescimento econômico do Centro-Oeste e o aumento da demanda por serviços capazes de sustentar a transformação digital das empresas. "O Centro-Oeste possui uma economia dinâmica, com empresas que estão crescendo, investindo e buscando mais eficiência. A conectividade passou a ser uma infraestrutura decisiva para esse processo. Nosso desafio é compreender cada operação e entregar soluções que acompanhem as necessidades dos clientes", afirmou.

O executivo ressaltou ainda que a integração entre a Allrede Telecom e a Brasil TecPar amplia a capacidade de atendimento e investimento na região. "A Allrede conhece profundamente o mercado regional e mantém uma relação próxima com os clientes. Ao mesmo tempo, a estrutura da Brasil TecPar amplia nosso acesso a tecnologia, infraestrutura e novos serviços. Essa combinação fortalece a operação e cria novas oportunidades de desenvolvimento", completou Gil Alves.

Ainda em Brasília, no dia 9 de julho, a Brasil TecPar e a Allrede Telecom promoveram um almoço com provedores locais, reunindo também associações do setor, como a ASPRO (Associação dos Provedores), e parceiros regionais. Na ocasião, a companhia apresentou soluções robustas voltadas ao mercado de atacado, reforçando o atendimento a provedores como um dos segmentos estratégicos de atuação do grupo.

Imersão teve continuidade em Goiânia

A agenda no Centro-Oeste teve continuidade na sexta-feira, 10 de julho, em Goiânia, durante um almoço com lideranças empresariais e governamentais de Goiás.

No encontro, os executivos apresentaram os números da operação regional, os planos de expansão da companhia e as perspectivas de desenvolvimento dos negócios no estado. A programação também abriu espaço para o diálogo sobre infraestrutura, inovação, ambiente empresarial e as demandas de conectividade dos diferentes setores da economia goiana.

Gustavo Stock destacou que a aproximação com empresários, gestores públicos e representantes de entidades contribui para orientar os próximos investimentos do grupo. "Goiás tem uma economia forte, diversificada e em constante crescimento. Estar próximo das lideranças que participam desse processo nos ajuda a compreender as prioridades do estado e a desenvolver uma infraestrutura alinhada às necessidades das empresas e da sociedade", afirmou.

Gil Alves reforçou que Goiás possui papel estratégico na operação da Allrede Telecom e da Brasil TecPar no Centro-Oeste. "Temos no estado uma presença importante e um mercado com grande capacidade de expansão. Nosso objetivo é continuar ampliando essa atuação, fortalecendo o relacionamento com as empresas e construindo soluções que contribuam para o desenvolvimento dos negócios goianos", disse.

A programação em Goiânia encerrou a imersão regional, que combinou integração interna, desenvolvimento de lideranças e relacionamento institucional com o setor produtivo e o poder público.

Também participaram da agenda representantes da presidência da Brasil TecPar, como Ermindo Cecchetto, CMO, e Gilmar Balbinot, CCO, além de integrantes das equipes da Brasil TecPar e da Allrede Telecom.

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O Lidera Brasil 2026 já passou por outras regiões do país, incluindo Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Caçador, em Santa Catarina. O circuito busca aproximar as equipes das empresas do grupo, compartilhar estratégias e ampliar o debate sobre o papel da tecnologia e da infraestrutura de telecomunicações no desenvolvimento econômico brasileiro. A expectativa da companhia é que o circuito passe pelas principais localidades atendidas pela Brasil TecPar em todo o país, ampliando o relacionamento com equipes, clientes e parceiros em cada uma das regiões onde o grupo está presente.