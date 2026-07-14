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Perda urinária deixa de ser tabu com tratamento inovador na Serra Gaúcha

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Repórter
14/07/2026 17:21

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Perda urinária deixa de ser tabu com tratamento inovador na Serra Gaúcha
Perda urinária deixa de ser tabu com tratamento inovador na Serra Gaúcha crédito: PulseBrand

Rir, correr, praticar exercícios ou simplesmente sair de casa sem preocupação. Para milhares de mulheres, essas situações ainda são limitadas pela incontinência urinária, uma condição que afeta a qualidade de vida, a autoestima e as relações sociais, mas que muitas vezes permanece em silêncio por vergonha ou por acreditar, equivocadamente, que faz parte do envelhecimento.

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Na Serra Gaúcha, esse cenário começa a mudar. Em Antônio Prado, município conhecido como a cidade mais italiana do Brasil, um protocolo minimamente invasivo e indolor para o tratamento da incontinência urinária feminina tem atraído pacientes de diversas regiões do Rio Grande do Sul e de outros estados.

À frente da iniciativa está a ginecologista e obstetra Dra. Elize Franco Rolim de Moura, especialista em Cirurgia Ginecológica Minimamente Invasiva. A proposta combina tecnologias modernas e uma abordagem individualizada, oferecendo alternativas que possibilitam às pacientes recuperar a segurança para realizar atividades do dia a dia sem os constrangimentos provocados pelos escapes de urina.

“O maior impacto não é apenas clínico. É ver mulheres voltarem a praticar exercícios, viajar, trabalhar e viver com confiança novamente. Quando tratamos a incontinência urinária, devolvemos liberdade e qualidade de vida”, destaca a médica.

Graduada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e especialista pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Dra. Elize dedica sua atuação à saúde íntima feminina e aos tratamentos minimamente invasivos, acompanhando os avanços tecnológicos que vêm transformando a ginecologia.

Especialistas reforçam que a perda urinária não deve ser encarada como uma consequência inevitável da idade, da gestação ou do parto. Com diagnóstico adequado, é possível indicar tratamentos individualizados que melhoram significativamente os sintomas e permitem que muitas mulheres retomem suas atividades com conforto e segurança.

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Ao unir inovação, atendimento humanizado e tecnologia, Antônio Prado passa a integrar o mapa de cidades que se destacam pela oferta de soluções modernas para a saúde da mulher, consolidando a Serra Gaúcha como um polo de referência em um tema que afeta milhões de brasileiras.

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