Perda urinária deixa de ser tabu com tratamento inovador na Serra Gaúcha

Rir, correr, praticar exercícios ou simplesmente sair de casa sem preocupação. Para milhares de mulheres, essas situações ainda são limitadas pela incontinência urinária, uma condição que afeta a qualidade de vida, a autoestima e as relações sociais, mas que muitas vezes permanece em silêncio por vergonha ou por acreditar, equivocadamente, que faz parte do envelhecimento.

Na Serra Gaúcha, esse cenário começa a mudar. Em Antônio Prado, município conhecido como a cidade mais italiana do Brasil, um protocolo minimamente invasivo e indolor para o tratamento da incontinência urinária feminina tem atraído pacientes de diversas regiões do Rio Grande do Sul e de outros estados.

À frente da iniciativa está a ginecologista e obstetra Dra. Elize Franco Rolim de Moura, especialista em Cirurgia Ginecológica Minimamente Invasiva. A proposta combina tecnologias modernas e uma abordagem individualizada, oferecendo alternativas que possibilitam às pacientes recuperar a segurança para realizar atividades do dia a dia sem os constrangimentos provocados pelos escapes de urina.

“O maior impacto não é apenas clínico. É ver mulheres voltarem a praticar exercícios, viajar, trabalhar e viver com confiança novamente. Quando tratamos a incontinência urinária, devolvemos liberdade e qualidade de vida”, destaca a médica.

Graduada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e especialista pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Dra. Elize dedica sua atuação à saúde íntima feminina e aos tratamentos minimamente invasivos, acompanhando os avanços tecnológicos que vêm transformando a ginecologia.

Especialistas reforçam que a perda urinária não deve ser encarada como uma consequência inevitável da idade, da gestação ou do parto. Com diagnóstico adequado, é possível indicar tratamentos individualizados que melhoram significativamente os sintomas e permitem que muitas mulheres retomem suas atividades com conforto e segurança.

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Ao unir inovação, atendimento humanizado e tecnologia, Antônio Prado passa a integrar o mapa de cidades que se destacam pela oferta de soluções modernas para a saúde da mulher, consolidando a Serra Gaúcha como um polo de referência em um tema que afeta milhões de brasileiras.