Arquiteta brasileira Camila Pimenta assina a primeira flagship da Boca do Lobo na América Latina

A arquitetura brasileira volta a ganhar destaque no cenário internacional por meio de uma nova geração de profissionais que vem conquistando espaço ao lado de algumas das maiores referências mundiais do design.

Entre esses nomes está a arquiteta Camila Pimenta, que acaba de ganhar projeção internacional após ser apresentada pela Boca do Lobo, marca portuguesa reconhecida mundialmente por seu design autoral e presença nos principais mercados internacionais.

Contratada pela marca para desenvolver o projeto da primeira flagship da Boca do Lobo na América Latina, com inauguração prevista para agosto, em São Paulo, a arquiteta teve sua trajetória e filosofia de trabalho destacadas em uma publicação especial nos canais oficiais da empresa.

Mais do que um projeto, esse reconhecimento evidencia a crescente valorização da arquitetura brasileira no cenário internacional e a capacidade de profissionais nacionais dialogarem com algumas das marcas mais relevantes do design contemporâneo.

À frente do escritório Camila Pimenta Luxury Experience, a arquiteta conduz projetos residenciais e comerciais em diferentes regiões do Brasil e no exterior, desenvolvendo uma produção marcada pelo rigor técnico, pela atenção minuciosa aos detalhes e por uma linguagem arquitetônica de identidade muito própria.

Seu trabalho parte da compreensão de que arquitetura não deve apenas responder às necessidades de um programa, mas representar a forma como cada pessoa vive, recebe, trabalha e constrói suas memórias. Cada projeto nasce da leitura cuidadosa da rotina, das relações e da personalidade de seus clientes, transformando espaços em experiências.

Essa visão foi um dos aspectos destacados pela Boca do Lobo ao apresentar Camila ao público internacional, ressaltando sua forma de trabalhar luz, materialidade, proporção e composição para criar ambientes capazes de atravessar o tempo sem perder relevância.

A inauguração da primeira flagship da Boca do Lobo na América Latina representa um novo capítulo para a marca portuguesa e também para a trajetória da arquiteta brasileira, que passa a integrar um projeto estratégico de expansão internacional.

O reconhecimento acontece em um ano especialmente marcante para Camila Pimenta. Além da flagship da Boca do Lobo, a arquiteta também assina uma das vitrines da edição comemorativa dos 50 anos da marca Artefacto, consolidando sua presença em dois dos acontecimentos mais relevantes da arquitetura e do design brasileiro em 2026.

“A arquitetura brasileira sempre foi admirada pela criatividade e pela forma como integra técnica, natureza e sensibilidade. O que vejo hoje é um reconhecimento crescente da qualidade dos nossos profissionais e da capacidade de desenvolver projetos que dialogam com diferentes culturas, preservando identidade e propósito”.

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Em um mercado cada vez mais conectado, a trajetória de Camila Pimenta reflete um movimento que ganha força no país: arquitetos brasileiros passam a ocupar posições estratégicas em projetos de alcance internacional, levando a arquitetura produzida no Brasil para um novo patamar de reconhecimento.