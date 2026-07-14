O exportador silencioso: como empresários brasileiros de móveis conquistaram mansões da Flórida

A poltrona estava em um apartamento de Orlando. O cliente era americano, o imóvel era de luxo e o designer que assinou o projeto é brasileiro. A peça também. Mas a marca na etiqueta não dizia Brasil: dizia o nome do ateliê, em português, sem tradução. Funcionou.

Esse tipo de operação, silenciosa e sem o aparato tradicional de exportação, está se tornando mais comum do que parece. Fabricantes e ateliês brasileiros de mobiliário de alto padrão estão chegando ao mercado americano não pela via convencional, com distribuidoras e contratos de importação, mas pela curadoria de designers que atuam nos dois países e levam os fornecedores junto.

Como funciona essa rota de entrada no mercado americano

O designer brasileiro com atuação nos Estados Unidos fecha um projeto em uma residência de alto padrão e recorre a fornecedores que já conhece, muitas vezes os mesmos com quem trabalha no Brasil. As peças são encomendadas, produzidas e enviadas. O cliente americano recebe mobiliário brasileiro sem necessariamente saber, ou se importar, com a origem. O que ele enxerga é qualidade, autoria e coerência com o projeto.

Andria Tagliari conhece bem esse mercado. Arquiteta e designer de interiores especializada em residências de luxo, com mais de 20 anos de experiência, atuação em Orlando, Miami e Sarasota e membro da International Interior Design Association (IIDA), ela construiu a Tagliari Signature , boutique de curadoria de mobiliário brasileiro para o mercado norte-americano, exatamente nesse papel de tradutora entre dois mercados. “Cada projeto de alto padrão tem uma camada que vai além da estética. Estamos lidando com ativos que têm história, escala e presença cultural”, diz. “O trabalho do designer é ler esse contexto e traduzi-lo em um espaço que faça sentido para quem vai viver ali hoje”.

Para os fornecedores que entram nessa rota, a experiência é diferente de uma exportação tradicional. Não há negociação com importadora, nem adequação de embalagem para gôndola. O produto chega ao destino final como parte de um projeto assinado: quem compra não está comprando uma peça, está comprando uma decisão de curadoria, e o preço que aceita pagar reflete isso.

Por que o mobiliário brasileiro compete bem no mercado de luxo americano

O mercado americano de móveis de alto padrão tem uma demanda crescente por peças com origem documentada, processo artesanal visível e materiais nobres. O Brasil tem vantagem competitiva em pelo menos dois desses três critérios: madeiras nativas com características únicas e tradição de marcenaria fina em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Segundo a Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário), mais de US$7 milhões foram negociados em móveis em janeiro de 2026 somente com os Estados Unidos. O país representou 19,3% do total, ficando na primeira posição do ranking.

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O que a curadoria de um designer com presença nos dois mercados acrescenta é o contexto operacional: saber o que o cliente americano de alto padrão valoriza, como apresentar a peça dentro de um projeto e como resolver a logística de envio. O fabricante entra no mercado americano sem precisar dominar o mercado americano. Essa é a vantagem que a rota oferece.