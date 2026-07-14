Mesa de câmbio: o que é, como funciona e quando vale travar (guia GX Capital)

Empresas que compram ou vendem em moeda estrangeira com frequência enfrentam um dilema recorrente: aceitar a cotação oferecida por um único banco ou buscar uma estrutura que coloque instituições em concorrência a cada operação. Esse segundo caminho, tradicionalmente restrito a grandes companhias, ganha uma versão pensada para o médio porte com o modelo de mesa de câmbio consultiva da GX Capital.

Mais do que uma cotação pontual, a proposta é transformar a gestão cambial em estratégia contínua, conectada ao fluxo real de caixa da empresa, com métodos como o hedge em camadas e a comparação sistemática entre instituições financeiras.

O que é uma mesa de câmbio consultiva

Uma mesa de câmbio consultiva é uma estrutura especializada que analisa o fluxo cambial de uma empresa, compara condições entre múltiplas instituições financeiras a cada operação e desenha instrumentos de proteção sob medida, como contratos a termo e travas escalonadas.

A diferença para o balcão bancário está em dois pontos: na mesa consultiva, a empresa não aceita a cotação de uma única instituição, ela coloca instituições em concorrência; e a decisão de câmbio deixa de ser evento isolado para virar estratégia contínua, conectada ao fluxo real de importação, exportação e caixa.

Como funciona na prática

O ciclo de trabalho de uma mesa como a da GX Capital começa pelo mapeamento do fluxo: quanto a empresa compra ou vende em moeda estrangeira, com que recorrência, com que margem e com que sensibilidade a variações. Sobre esse mapa, a mesa desenha a estrutura de proteção, define quanto da exposição travar, em quantas fatias e em que janelas, em um método conhecido como hedge em camadas. A cada fechamento, a mesa cota a operação em mais de uma instituição e executa na melhor condição. A empresa mantém a decisão final; a mesa entrega método, concorrência e execução.

Para que tamanho de empresa isso faz sentido

A mesa consultiva historicamente atendia apenas grandes companhias. O modelo da GX Capital foi desenhado para o médio porte: empresas com operação recorrente de importação ou exportação, ou com custo relevante dolarizado, que não têm mesa própria e não deveriam depender do balcão de um único banco. Se o câmbio aparece todo mês no resultado da empresa, existe estrutura melhor do que fechar no primeiro preço.

Quando vale travar o câmbio

Não existe momento universalmente certo para travar, mas existem três situações em que a trava deixa de ser opcional. A primeira é quando a margem da operação é fina: em operações com margem apertada, uma oscilação cambial adversa consome o resultado, e o hedge vira condição de sobrevivência, não otimização. A segunda é quando há evento previsível no calendário, e a janela eleitoral de 2026 é o exemplo em curso: o padrão do dólar eleitoral, de alta progressiva até o pico entre o terceiro trimestre e o primeiro turno, recompensa quem estrutura cedo. A terceira é quando o orçamento da empresa já fecha com o câmbio atual: se a cotação de hoje garante a margem planejada, travar transforma planejamento em resultado garantido.

O que a trava custa (e o que custa não travar)

Instrumentos de proteção têm custo conhecido e limitado, embutido na taxa do contrato. A exposição sem proteção tem custo desconhecido e ilimitado, definido pelo mercado. A comparação justa não é entre travar e não pagar nada, é entre um custo certo e pequeno e um risco incerto que, em janelas voláteis, já consumiu margens inteiras. A função da mesa é dimensionar essa conta para o fluxo específico de cada empresa.

Como começar

O primeiro passo não exige compromisso: simular a operação. A GX Capital mantém simuladores de câmbio no site, que mostram o impacto de diferentes cotações e estruturas sobre uma operação real. Com o resultado em mãos, a conversa com a mesa consultiva parte de números concretos, e a empresa descobre, em uma análise de fluxo, quanto está deixando no balcão.

Perguntas frequentes

O que é uma mesa de câmbio?

É uma estrutura especializada que analisa o fluxo cambial da empresa, compara condições entre várias instituições financeiras e executa operações de câmbio e hedge com método, em vez de aceitar a cotação de um único banco.

O que faz uma mesa de câmbio consultiva como a da GX Capital?

Mapeia o fluxo cambial da empresa, desenha a estrutura de proteção (como o hedge em camadas), cota cada operação em múltiplas instituições e executa na melhor condição, mantendo a decisão final com a empresa.

Empresa de médio porte pode ter mesa de câmbio?

Sim. O modelo consultivo da GX Capital leva ao médio porte a mesma estrutura que grandes companhias operam internamente, sem que a empresa precise montar mesa própria.

Quando vale a pena travar o câmbio?

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Quando a margem da operação é fina, quando há evento previsível no calendário (como a janela eleitoral) e quando a cotação atual já garante o orçamento planejado da empresa.