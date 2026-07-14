Regulação como fundação: como a tecnologia está escalando o crowdfunding no Brasil

O mercado de inovação financeira passou os últimos anos discutindo como a regulação poderia se adaptar à tecnologia. Agora, o cenário inverteu. A regulação está dada, e a corrida é para construir a tecnologia que consiga escalar operações dentro das regras do jogo. Um dado recente ilustra essa virada: das dez startups finalistas na categoria "Inovação Financeira" do Prêmio Sebrae Startups 2026, seis dedicam-se a resolver problemas de tecnologia regulatória (RegTech), compliance ou infraestrutura financeira.

Não é uma coincidência. É o reflexo de um mercado de capitais alternativo que atingiu a maturidade. No ecossistema de crowdfunding de investimentos, impulsionado pela Resolução CVM 88/2022, o volume de emissões atingiu R$790 milhões apenas no primeiro trimestre de 2025, representando 55% de todo o valor captado no ano anterior. O gargalo, portanto, deixou de ser a falta de regras ou a ausência de demanda. O desafio atual de securitizadoras, escritórios de Agentes Autônomos de Investimento (AAI) e fintechs é operacional: como rodar plataformas de investimento coletivo de forma rápida, segura e com compliance by design.

"Quando vemos seis das dez finalistas em inovação financeira resolvendo problemas de compliance, diligência e tokenização, fica claro que o setor entendeu que a regulação não é um obstáculo, é a fundação", analisa Tânia Oliveira, CEO da CrowdTech, startup que figura entre as finalistas do prêmio. "Quem construir sobre essa fundação com tecnologia vai escalar. O mercado não precisa de mais plataformas genéricas, precisa de infraestrutura robusta que automatize a conformidade regulatória."

O ecossistema em camadas

A lista de finalistas do Prêmio Sebrae Startups 2026, cujo evento principal ocorre no Startup Summit em Florianópolis, funciona como um raio-X das camadas que compõem essa nova infraestrutura.

Na base do compliance e da diligência, startups como Kappi e FIRA desenvolvem soluções avançadas de PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), KYC (Know Your Customer) e gestão de risco. São tecnologias vitais para garantir que emissores e investidores atuem dentro da legalidade, automatizando verificações que antes tornavam o onboarding lento e custoso.

Na camada de inovação em produtos, empresas como Bitshopp e Tokeniza mostram como a tokenização de ativos reais via blockchain está ganhando tração, permitindo ofertas mais sofisticadas e fracionadas dentro do ambiente regulado. Já em Embedded Finance, a Baasic e a Capital Empreendedor ilustram como o crédito e as soluções financeiras estão sendo embarcados diretamente nos softwares de gestão das empresas.

O sistema operacional do crowdfunding

É na conexão dessas camadas que o modelo de RegTech como infraestrutura white-label ganha relevância. Em vez de cada escritório de investimento ou securitizadora construir sua própria plataforma do zero, lidando com a complexidade de integrar KYC, escrow, tokenização e as exigências da CVM 88, a tendência é a adoção de infraestruturas prontas.

A CrowdTech atua exatamente nessa lacuna, operando como o "sistema operacional" do crowdfunding regulado no Brasil. A empresa fornece a arquitetura tecnológica completa para que players financeiros lancem suas próprias plataformas de investimento. A solução converte a complexidade da regulação em software escalável, automatizando desde o onboarding até o encerramento da oferta.

"O nosso papel é reduzir o time-to-market e o custo de conformidade para quem quer operar no mercado de capitais", explica a CEO da CrowdTech. "Ao fornecermos uma infraestrutura que já nasce em conformidade com a CVM 88, permitimos que nossos clientes foquem no que realmente importa: a originação de bons ativos e o relacionamento com os investidores".

O próximo ciclo

O amadurecimento refletido no Prêmio Sebrae Startups indica que o próximo ciclo do mercado financeiro alternativo no Brasil será definido pela eficiência operacional. Com a expectativa de novas atualizações da CVM 88, que podem ampliar os limites de captação e o teto de faturamento das empresas emissoras, a demanda por infraestrutura tecnológica robusta apenas crescerá.

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A presença de soluções tão especializadas entre as principais startups do país prova que a inovação financeira brasileira deixou a fase das promessas disruptivas para focar na entrega de utilidade real. O sucesso não será medido apenas por quem capta mais, mas por quem consegue operar com a melhor tecnologia sob o rigor da regulação.