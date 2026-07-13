Dra. Fernanda Marques mostra por que Japão e Coreia lideram a nova era da longevidade

Após uma imersão profissional na Coreia do Sul e no Japão, a Dra. Fernanda Marques voltou ao Brasil com uma percepção clara: o futuro da longevidade não está apenas em tratar doenças ou corrigir os sinais do envelhecimento, mas em prevenir alterações, preservar a saúde e estimular o funcionamento natural do organismo ao longo da vida.

Reconhecidos mundialmente pelos avanços em tecnologia, medicina, estética e qualidade de vida, Japão e Coreia do Sul vêm consolidando uma nova cultura de cuidado. Nesses países, a prevenção não aparece apenas como uma recomendação médica, mas como parte da rotina da população.

Hábitos diários, acompanhamento contínuo, alimentação equilibrada, movimento, descanso, diagnósticos precoces e protocolos personalizados estão integrados a uma visão mais ampla de saúde. O objetivo não é somente viver mais, mas preservar autonomia, vitalidade, funcionalidade e bem-estar durante o processo de envelhecimento.

Durante sua experiência na Ásia, que incluiu visitas técnicas, contato com especialistas e participação no AMWC Korea, congresso internacional dedicado à medicina estética, dermatologia, regeneração e envelhecimento saudável, a Dra. Fernanda observou que a inovação encontrada nesses mercados vai muito além de equipamentos modernos.

O principal diferencial está na mudança de mentalidade. Em vez de esperar que um problema se manifeste para iniciar o tratamento, a medicina preventiva busca identificar sinais precoces, compreender as necessidades individuais e desenvolver estratégias capazes de proteger a saúde antes do surgimento de alterações mais significativas.

“Japão e Coreia entenderam que longevidade não significa apenas aumentar o número de anos vividos. Significa chegar às diferentes fases da vida com saúde, autonomia, autoestima e qualidade. A maior inovação que encontrei na Ásia foi perceber que a prevenção faz parte da cultura e orienta as decisões antes mesmo do aparecimento de doenças ou sinais mais evidentes do envelhecimento”, afirma a Dra. Fernanda Marques.

A prevenção como parte da rotina

Segundo a médica, a cultura preventiva observada na Ásia está presente em diferentes aspectos da vida cotidiana. O planejamento urbano estimula caminhadas e o movimento natural, a alimentação valoriza equilíbrio e qualidade, e os momentos de descanso são compreendidos como parte essencial da manutenção da saúde.

Na medicina, o acompanhamento frequente e os diagnósticos personalizados permitem que profissionais identifiquem necessidades específicas de cada paciente. Dessa forma, os tratamentos deixam de seguir modelos generalizados e passam a considerar fatores como idade, estilo de vida, histórico clínico, características individuais e objetivos de longo prazo.

Essa visão também transforma a relação das pessoas com o próprio envelhecimento. Em vez de procurar ajuda somente quando os sintomas aparecem, o paciente passa a participar ativamente da manutenção da saúde, compreendendo que pequenas decisões tomadas ao longo dos anos podem influenciar diretamente sua qualidade de vida no futuro.

Estética regenerativa ganha protagonismo

Na estética, Japão e Coreia do Sul também apresentam uma mudança importante. Procedimentos que promovem alterações excessivas ou resultados artificiais vêm perdendo espaço para protocolos mais delicados, progressivos e personalizados.

A tendência é preservar a identidade do paciente, melhorar a qualidade da pele, estimular a produção de colágeno e favorecer os processos naturais de regeneração do organismo.

Entre os recursos que ganham destaque estão tecnologias voltadas à renovação da pele, bioestimuladores, peptídeos, PDRN, exossomos e protocolos regenerativos que buscam atuar na origem das alterações, e não somente em sua aparência imediata.

Essa abordagem acompanha uma nova compreensão da estética: cuidar da aparência também significa cuidar da saúde dos tecidos, da funcionalidade e da forma como o organismo responde ao passar dos anos.

“A estética moderna não deve transformar a pessoa em alguém diferente. O objetivo é preservar suas características, estimular sua melhor versão e acompanhar o envelhecimento de maneira saudável. Os protocolos regenerativos permitem resultados mais naturais porque trabalham em conjunto com o organismo, respeitando o tempo, a anatomia e as necessidades de cada paciente”, explica a Dra. Fernanda Marques.

Beleza natural e tratamentos personalizados

Outro aspecto observado pela médica foi a valorização de resultados mais elegantes e equilibrados. A busca por grandes volumes e transformações radicais começa a dar lugar a procedimentos que respeitam proporções, individualidade e harmonia.

Essa tendência pode ser percebida tanto nos tratamentos faciais quanto nos corporais. Procedimentos de contorno e harmonização corporal, por exemplo, passam a priorizar formato, sustentação, qualidade da pele e equilíbrio, em vez de considerar apenas o aumento de volume.

Para a Dra. Fernanda, o movimento representa uma evolução do mercado estético e também do comportamento dos pacientes, que estão mais informados e interessados em resultados naturais, seguros e duradouros.

A personalização se torna, assim, um dos principais pilares dessa nova fase. Antes de indicar qualquer procedimento, é necessário compreender as características do paciente, avaliar sua saúde, identificar suas expectativas e construir um planejamento individualizado.

O que o Brasil pode aprender

Embora o Brasil seja reconhecido internacionalmente pela qualidade de seus profissionais e pelo desenvolvimento do mercado estético, a Dra. Fernanda acredita que ainda existe espaço para ampliar a cultura preventiva.

Grande parte dos pacientes procura atendimento somente quando alguma alteração já está instalada. A proposta da medicina da longevidade é antecipar esse cuidado, promovendo acompanhamento, educação e estratégias de manutenção da saúde ao longo de toda a jornada.

Para a médica, trazer os aprendizados observados no Japão e na Coreia do Sul não significa simplesmente reproduzir protocolos estrangeiros, mas adaptar conhecimentos e tecnologias à realidade e às necessidades dos pacientes brasileiros.

“O Brasil possui profissionais altamente capacitados e um enorme potencial de inovação. O próximo passo é fortalecer uma cultura em que as pessoas não procurem a medicina apenas para tratar problemas, mas também para preservar saúde, funcionalidade e bem-estar. Prevenir é uma forma de ampliar a qualidade de vida e construir uma longevidade mais consciente”, destaca.

A nova era da longevidade, portanto, combina ciência, tecnologia, educação, hábitos saudáveis e acompanhamento personalizado. Mais do que adiar os sinais do tempo, a proposta é permitir que cada pessoa envelheça com saúde, confiança, autonomia e naturalidade.

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Para a Dra. Fernanda Marques, essa transformação já está em curso e deve impactar cada vez mais a medicina e a estética no Brasil. O cuidado deixa de ser uma resposta a um problema e passa a fazer parte de uma estratégia contínua de saúde e qualidade de vida.