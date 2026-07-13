Shadow AI: a urgência da governança em inteligência artificial para o setor corporativo

Shadow AI tem nome de ficção científica, mas o problema é concreto: funcionários usando ferramentas de inteligência artificial generativa por conta própria, sem qualquer supervisão institucional. Para a Quintus, plataforma brasileira de governança de IA generativa corporativa, o resultado é um vetor de risco operacional e regulatório com impacto direto no valuation de companhias expostas a incidentes de governança de dados.

Projeção da Gartner indica que, até 2026, mais de 80% das organizações terão enfrentado ocorrências relacionadas ao uso não governado de IA generativa, cenário que pressiona conselhos de administração, comitês de auditoria e áreas de compliance a acelerar políticas de controle antes que a exposição se materialize em passivos financeiros ou sanções regulatórias.

O ciclo de adoção informal segue padrão identificado em múltiplos setores da economia brasileira. Colaboradores iniciam uso individual de plataformas gratuitas para otimizar tarefas operacionais, identificam ganhos de produtividade e disseminam a prática entre pares sem comunicação formal às áreas de tecnologia ou jurídico. Em poucos meses, a organização acumula dezenas de pontos de uso disperso, frequentemente com tráfego de dados sensíveis, contratos, planilhas financeiras, informações de clientes e fornecedores, em contas pessoais fora do perímetro de governança corporativa.

A dinâmica resulta em exposição simultânea a três frentes críticas: limitação de ganhos de escala por ausência de padronização de processos, fragmentação operacional pela falta de integração com sistemas internos e vulnerabilidade regulatória perante a Lei Geral de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem intensificado fiscalizações sobre tratamento de dados pessoais por sistemas automatizados, ampliando o risco de autuações para empresas sem trilha de auditoria documentada.

Marcelo Busana, CEO da Quintus, contextualiza a dimensão estratégica do problema: "O desafio não é a adoção de IA em si, mas a ausência de uma estrutura que permita escalar o uso com segurança, rastreabilidade e conformidade. Empresas que tratam isso como questão meramente de TI perdem a dimensão do risco para o negócio, e para o balanço".

A análise encontra respaldo em levantamento da IBM, que aponta custo médio de US$4,45 milhões por incidente de vazamento de dados corporativos em 2023, patamar que reforça a tese de que governança de IA deixou de ser pauta de inovação para integrar a agenda de gestão de risco financeiro.

A resposta de mercado tem se concentrado em soluções que centralizam múltiplos modelos de IA, como GPT, Claude e Gemini, em ambientes únicos com controle de acesso granular, criptografia de dados sob domínio da empresa e integração nativa com ferramentas corporativas. Essa abordagem ataca a raiz do problema. Contas pessoais dispersas dão lugar a uma governança centralizada, com visibilidade de uso por área e função. A IA passa a se conectar nativamente a sistemas como CRM, e-mail, gestão de chamados e plataformas de RH, e cada interação passa a gerar trilha de auditoria, o registro que sustenta a conformidade regulatória daqui pra frente. Setores como financeiro, recursos humanos e atendimento ao cliente figuram entre os primeiros a estruturar a transição, dado o volume de dados sensíveis processados e a pressão regulatória específica de cada vertical.

Busana complementa a análise com considerações estratégicas para a gestão: "A janela para estruturar a adoção de forma estratégica, e não reativa, está aberta agora. O custo de reverter uma cultura de uso informal cresce a cada trimestre, e o mercado já precifica a diferença entre empresas que governam seus dados e as que apenas reagem a incidentes".

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Projeções da McKinsey indicam que organizações com estratégia estruturada de IA corporativa podem alcançar ganhos de produtividade entre 15% e 40% superiores aos de empresas com adoção fragmentada, diferencial que tende a se refletir em margens operacionais e, consequentemente, em múltiplos de avaliação no médio prazo.