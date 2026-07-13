Ex-atriz mirim Bela Fernandes se casa, reúne famosos e tem show de Alê Viera, nova revelação do sertanejo

Bela Fernandes, de 21 anos, e Joãozinho Oliveira se casaram no sábado, 11 de julho, em uma cerimônia realizada na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. A celebração reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos da televisão e das redes sociais.

Entre os convidados estavam Cela Lopes, Antonia Cavalcante, Duda Pimenta, Pietra Quintela e Cinthia Cruz. Duda e Pietra trabalharam com Bela em “As Aventuras de Poliana”, novela exibida pelo SBT.

Usando um vestido assinado pelo estilista Israel Valentim, Bela não escondeu a emoção durante a cerimônia. Para acompanhar a noiva, Joãozinho escolheu um terno assinado por Fausto Hirano Alfaiate. Os looks dos dois também ganharam destaque nos registros compartilhados pelos convidados nas redes sociais.

Depois da troca de votos, os convidados seguiram para a festa, que contou com diferentes atrações musicais. Os DJs Rafa Diefentaler e Coiote se revezaram no comando da pista ao longo da comemoração.

Um dos destaques da noite foi o show de Alê Viera. Acompanhado de sua banda, o cantor levou o sertanejo para a festa e animou os noivos e convidados durante a celebração.

Apontado como uma das novas revelações do sertanejo no Brasil, Alê vive uma fase de maior projeção na carreira. Sua relação com a música começou ainda na infância. Aos 11 anos, participou do Programa Raul Gil e, ao longo dos anos, passou por bares, restaurantes e diferentes palcos antes de dar início aos projetos atuais.

O artista também lançou o DVD “Um Sonho”, gravado em Goiânia e com direção artística de Kauan, da dupla Matheus & Kauan. O trabalho reúne participações de Jefferson Moraes, Cléber & Cauan e MC Don Juan.

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Conhecida por trabalhos em produções como “As Aventuras de Poliana” e “O Zoo da Zu”, Bela celebrou a nova fase cercada por amigos e familiares. A festa ganhou repercussão pela presença dos famosos, pelos looks dos noivos e pela apresentação de Alê Viera, que comandou parte da noite ao som de sertanejo.