Belasis anuncia Saulo Abrahão para acelerar avanço no mercado de gestão para o setor de beleza
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Belasis anuncia Saulo Abrahão para acelerar avanço no mercado de gestão para o setor de beleza
Em um setor que fatura na casa das centenas de bilhões, a Belasis resolveu colocar um rosto conhecido do público empreendedor à frente da marca. A plataforma de gestão para salões de beleza, barbearias e clínicas de estética anunciou Saulo Abrahão como seu novo embaixador, um passo que coincide com o momento de expansão da base de clientes e com atualizações previstas para o sistema.
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A lógica por trás da escolha
Longe de ser uma aposta, o nome de Saulo Abrahão carrega histórico em gestão de salões e uma base de seguidores nas redes. É justamente esse o perfil que a Belasis quer alcançar: profissionais que dominam a beleza e agora precisam dar conta de gerir o próprio negócio.
Um mercado que profissionalizou
O que antes era atividade artesanal virou negócio estruturado. Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o segmento de beleza e estética movimenta mais de R$130 bilhões por ano no Brasil. Nesse cenário, tocar agenda, caixa e relacionamento com cliente por planilha avulsa ficou para trás, e é aí que entram as plataformas de gestão especializadas.
A palavra de quem fechou o acordo
"A chegada do Saulo como embaixador reflete o momento da Belasis. Estamos em fase de crescimento consistente, com novas funcionalidades na plataforma e uma base de clientes que não para de expandir. Ter um nome que entende o dia a dia do setor fortalece nossa conexão com quem está na ponta", afirma Aylla da Silva, do marketing da Belasis.
Para Saulo Abrahão, a decisão passou pela vivência no ramo: "Escolhi a Belasis porque conheço a dor de quem empreende nesse mercado. Gestão profissional faz diferença entre um salão que sobrevive e um que cresce de verdade. Quero ajudar a levar essa mensagem para mais gente".
O que vem pela frente
O acordo prevê ações de conteúdo e a presença de Saulo Abrahão nas comunicações da marca ao longo dos próximos meses. No radar da Belasis estão atualizações da plataforma voltadas tanto a profissionais autônomos quanto a redes com várias unidades.
Sobre a Belasis
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A Belasis é uma plataforma de gestão para salões de beleza, barbearias e clínicas de estética, com foco em agendamento, controle financeiro e relacionamento com clientes.