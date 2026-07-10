Belasis anuncia Saulo Abrahão como embaixador da marca em fase de expansão

A Belasis, plataforma de gestão para salões de beleza, barbearias e clínicas de estética, oficializa a parceria com Saulo Abrahão, que assume como embaixador da marca. A novidade chega num momento de crescimento da base de clientes e de novas funcionalidades no sistema.

Por que a Belasis escolheu Saulo Abrahão como embaixador

A escolha não é aleatória. Abrahão construiu nome em gestão de salões de beleza e tem audiência própria nas redes sociais, o que aproxima a Belasis exatamente do público que quer atingir: quem entende de beleza e agora também precisa entender de gestão do próprio negócio.

Qual é o tamanho do mercado de beleza e estética no Brasil

O setor de beleza e estética no Brasil está deixando de ser artesanal para virar negócio de verdade. Dados da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) mostram que o segmento movimenta mais de R$130 bilhões por ano no país. Com esse volume, controlar agenda, caixa e relacionamento com cliente na base da planilha solta deixou de ser suficiente. Plataformas de gestão especializadas entraram justamente nessa lacuna.

O que dizem os porta-vozes da parceria

“A chegada do Saulo como embaixador reflete o momento da Belasis. Estamos em fase de crescimento consistente, com novas funcionalidades na plataforma e uma base de clientes que não para de expandir. Ter um nome que entende o dia a dia do setor fortalece nossa conexão com quem está na ponta”, afirma Aylla da Silva, do marketing da Belasis.

Saulo Abrahão complementa: "Escolhi a Belasis porque conheço a dor de quem empreende nesse mercado. Gestão profissional faz diferença entre um salão que sobrevive e um que cresce de verdade. Quero ajudar a levar essa mensagem para mais gente".

Quais os próximos passos da parceria

A parceria inclui ações de conteúdo e a participação de Abrahão em comunicações da marca nos próximos meses. A Belasis tem planos de lançar atualizações na plataforma, com foco em funcionalidades para profissionais autônomos e redes com múltiplas unidades.

Sobre a Belasis

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A Belasis é uma plataforma de gestão para salões de beleza, barbearias e clínicas de estética, com foco em agendamento, controle financeiro e relacionamento com clientes.