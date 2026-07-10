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Gestão na nuvem conecta o agro ao bem-estar

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Repórter
10/07/2026 17:03

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Gestão na nuvem conecta o agro ao bem-estar
Gestão na nuvem conecta o agro ao bem-estar crédito: PulseBrand

A mesma lógica que levou o produtor rural a monitorar a lavoura pelo celular chegou aos salões, barbearias e clínicas estéticas de cidades onde o asfalto ainda divide espaço com estrada de terra. Ali, a infraestrutura digital construída para o agronegócio virou base para uma segunda onda: a dos serviços pessoais fora das capitais.

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O acesso à internet nesses municípios deixou de ser exceção: são 84% dos domicílios em cidades com menos de 100 mil habitantes conectados, segundo o Cetic.br, patamar que até poucos anos atrás pertencia só às capitais. Foi essa conectividade, pensada a princípio para o campo, que abriu caminho para pequenos negócios de serviços pessoais trocarem a caderneta de papel por sistemas de gestão em nuvem.

No campo, sete em cada dez propriedades rurais já usam alguma ferramenta digital para controlar produção ou finanças, segundo a Embrapa. Essa familiaridade não fica na porteira da fazenda: atravessa para o salão de beleza que a esposa administra, para a clínica de estética que a filha abriu, para a barbearia que o genro toca. A tecnologia virou hábito de família.

Fora das capitais nasceram 62% dos novos MEIs de serviços pessoais registrados em 2024, com concentração em cidades-polo de estados conhecidos pelo agronegócio, como Mato Grosso, Goiás, Paraná e Minas Gerais, mostra o Sebrae. “Estabelecimentos no interior tendem a adotar funcionalidades completas de gestão digital mais rapidamente do que os urbanos, em parte porque iniciam operações sem sistemas legados”, observa a Belasis, plataforma de gestão para negócios de beleza que acompanha o deslocamento geográfico da demanda.

O mapa econômico do bem-estar no Brasil está sendo redesenhado. Cidades médias ganham competitividade ao oferecer gestão no mesmo padrão das metrópoles, e profissionais do setor encontram na nuvem uma via de formalização e crescimento. A digitalização que começou na lavoura hoje faz a unha, corta o cabelo e cuida da pele, sem sair do interior profundo do país.

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Sobre a Belasis: a Belasis é uma plataforma de gestão para negócios de beleza, referência da digitalização do setor no interior do Brasil.

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