Fastframe chega a Brasília e transforma molduras em experiências de arte, design e preservação de memórias

Brasília sempre ocupou posição de destaque no cenário nacional quando o assunto é arte, arquitetura e design. Reconhecida por seu patrimônio modernista, pela intensa produção cultural e por reunir um público exigente e consumidor de arte, a capital federal, paradoxalmente, ainda não contava com uma unidade da Fastframe marca considerada referência nacional e integrante da maior rede de moldurarias do mundo.

Esse cenário muda com a chegada da Fastframe Asa Sul, empreendimento liderado pela empresária Cora Watzl, que traz para Brasília um conceito diferenciado de emolduramento, impressão Fine Art e decoração personalizada. Mais do que produzir molduras sob medida, a proposta da empresa é oferecer uma experiência completa de consultoria, valorização da arte e preservação de memórias.

Localizada na Asa Sul, a unidade nasce para atender um mercado cada vez mais atento à qualidade, à personalização e à conservação de obras de arte, fotografias, diplomas, objetos afetivos, colecionáveis, espelhos e peças exclusivas de decoração. Cada projeto é desenvolvido individualmente, respeitando as características da obra, a identidade do cliente e a estética do ambiente onde será instalado.

À frente da operação está Cora Watzl, responsável por trazer a Fastframe para Brasília. Sua proposta é unir atendimento consultivo, tecnologia de ponta e excelência em acabamento, oferecendo aos clientes uma experiência diferenciada desde o primeiro contato até a entrega final.

"Acreditamos que cada peça carrega uma história. Nosso trabalho vai muito além de fabricar molduras: queremos preservar memórias, valorizar conquistas e transformar objetos especiais em protagonistas dos ambientes", afirma Cora.

A Fastframe atua no Brasil há quase três décadas e integra uma rede internacional criada nos Estados Unidos, reconhecida pela inovação, pela qualidade e pelo elevado padrão de seus serviços. A marca disponibiliza mais de 900 modelos de molduras, permitindo inúmeras combinações para projetos residenciais, corporativos, comerciais, institucionais e artísticos.

Na unidade da Asa Sul, o atendimento é totalmente personalizado. Antes da definição da moldura, cada cliente recebe uma consultoria especializada que considera aspectos como estilo do ambiente, iluminação, técnicas de conservação, tipo de vidro, passe-partout, materiais e composição estética. O objetivo é garantir que cada obra seja valorizada de forma harmoniosa, preservando sua integridade ao longo do tempo.

Entre os principais diferenciais da empresa está a impressão Fine Art, considerada um dos mais altos padrões de impressão artística disponíveis atualmente. Produzidas com equipamentos de alta precisão, tintas pigmentadas de longa durabilidade e papéis museológicos incluindo opções em algodão 100%, as impressões oferecem fidelidade absoluta de cores, riqueza de detalhes e padrão internacional de qualidade.

Por isso, fotógrafos, artistas plásticos, arquitetos, designers de interiores, galeristas e colecionadores encontram na Fastframe Asa Sul uma parceira para a produção de obras destinadas tanto à exposição quanto à comercialização e à preservação.

A empresa também desenvolve soluções especiais para o emolduramento de camisas esportivas, medalhas, discos de vinil, brinquedos colecionáveis, documentos históricos, objetos afetivos, espelhos sob medida e caixas de acrílico personalizadas. Cada projeto é executado com técnicas específicas de conservação, combinando proteção, sofisticação e design contemporâneo.

Outro compromisso da Fastframe Asa Sul é a preservação do patrimônio artístico e afetivo de seus clientes. Os materiais utilizados são cuidadosamente selecionados para minimizar os efeitos da umidade, da poeira, da incidência de luz e do envelhecimento natural, garantindo maior longevidade às obras e objetos emoldurados.

Além dos serviços de emolduramento, a unidade oferece um acervo exclusivo de gravuras assinadas e obras selecionadas, permitindo que clientes encontrem peças capazes de transformar residências, escritórios e ambientes corporativos em espaços ainda mais elegantes, personalizados e acolhedores.

Arquitetos, designers de interiores, decoradores, empresas e profissionais do mercado criativo encontram na Fastframe Asa Sul uma parceira estratégica para desenvolver projetos personalizados, sempre respeitando a identidade visual de cada ambiente. A proposta vai além da estética: trata-se de criar soluções que valorizem espaços, contem histórias e preservem memórias para as próximas gerações.

Segundo Cora Watzl, cada projeto representa uma responsabilidade única. "Cada fotografia, obra de arte, diploma ou objeto afetivo possui um significado especial. Nosso compromisso é preservar essa história utilizando materiais de alta qualidade, técnicas de conservação e um atendimento verdadeiramente personalizado. Queremos que cada cliente receba muito mais do que uma moldura: queremos entregar uma peça que valorize sua memória, sua conquista ou seu projeto de decoração por muitos anos. Mais do que emoldurar imagens, nosso propósito é preservar emoções e transformar lembranças em legado."

Com atendimento personalizado, tecnologia de impressão de padrão internacional, materiais premium e uma equipe altamente especializada, a Fastframe Asa Sul inaugura uma nova fase para o mercado de molduraria em Brasília. A chegada da marca representa a união entre arte, design, conservação e inovação, oferecendo ao público brasiliense um serviço reconhecido nacionalmente pela excelência e pela capacidade de transformar obras, objetos e lembranças em verdadeiras experiências estéticas.

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