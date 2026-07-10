Cupom Express: brasileiro não fecha compra online sem procurar cupom antes

Existe um gesto que se repete em milhões de carrinhos de compra pelo Brasil todos os dias: pouco antes de pagar, o consumidor para, abre uma nova aba e digita o nome da loja seguido da palavra "cupom". O que antes parecia esperteza de poucos hoje é comportamento de massa. Segundo a Serasa Experian, cerca de um em cada cinco brasileiros, o equivalente a 34,4 milhões de pessoas, já se encaixa no perfil de "caçador de descontos", alguém que combina pesquisa, troca de informação em grupos e uso de cupons para fazer o dinheiro render mais.

O número dialoga com outro dado que ajuda a entender a virada: estudos de comportamento digital do Google indicam que mais de 70% dos brasileiros pesquisam por vantagens, como cupons e ofertas, antes de concluir uma compra. Na prática, o desconto deixou de ser um bônus eventual para se tornar parte da decisão, e ele influencia desde a escolha da loja até o momento exato da conversão.

O desconto entrou na régua de decisão

Quando o consumidor escolhe onde comprar, o preço cheio já não é o único critério. Pesquisa da CNDL/SPC Brasil divulgada em 2025 mostra que promoções e descontos aparecem como um dos principais fatores na hora de escolher uma loja online, citados por 47% dos entrevistados, atrás apenas do frete grátis (56%) e empatados com o preço baixo. É um sinal claro de que a percepção de vantagem passou a pesar tanto quanto o valor do produto.

Esse comportamento se intensifica nas grandes datas. Um levantamento da Rakuten Advertising apontou que a quase totalidade dos consumidores procura cupons e descontos antes ou durante as compras na Black Friday, enquanto dados da Similarweb registraram alta no tráfego de sites de cupom no período. O caçador de desconto, em outras palavras, não é um personagem de nicho: é o consumidor médio em modo de compra.

Um reflexo já condicionado

Para quem acompanha o setor de perto, o gesto de buscar cupom antes de pagar virou quase automático. "Hoje, o consumidor não espera mais a grande data para procurar desconto. Virou reflexo: antes de finalizar a compra, ele abre outra aba e busca um cupom. Se não encontra, tem a sensação de que está pagando caro, mesmo que o preço esteja justo", afirma Maria Fernanda, fundadora da Cupom Express, plataforma que reúne e verifica cupons de lojas parceiras.

O peso do frete ajuda a dimensionar o tamanho do fenômeno. Na mesma pesquisa da CNDL/SPC Brasil, o frete grátis aparece como o critério número um na escolha da loja (56%), logo à frente dos descontos. Ou seja: as duas maiores alavancas de decisão do consumidor brasileiro hoje são formas de pagar menos, e o cupom é a ferramenta mais direta para chegar lá. Não por acaso, a busca por códigos deixou de se concentrar nas grandes datas e se espalhou pelo ano inteiro.

O outro lado: o cupom que não funciona

Se caçar desconto virou hábito, a frustração com códigos que não funcionam virou o efeito colateral. Pesquisas de consumo apontam que a expiração de prazo é a principal razão para um cupom acabar não sendo usado, à frente de regras restritivas e valor mínimo não atingido. Some-se a isso o tempo perdido testando códigos que já venceram e o resultado é um custo oculto que raramente entra na conta de quem busca economizar.

É nesse ponto que a curadoria faz diferença. Em vez de listar qualquer código encontrado pela internet, plataformas que verificam a validade das ofertas antes de publicá-las poupam o consumidor da tentativa e erro. A Cupom Express se posiciona nesse espaço ao combinar duas camadas que costumam andar separadas: a análise editorial do produto e a informação do preço já com o desconto aplicado, de modo que a pessoa entenda não só quanto vai economizar, mas se aquela compra vale a pena.

"Não adianta oferecer mil cupons se metade não funciona. Cupom bom é cupom que funciona. Nosso trabalho é verificar a validade antes de publicar e ainda dar o contexto do produto, para a pessoa decidir com segurança em vez de perder tempo testando código atrás de código", completa Maria Fernanda.

Como aproveitar sem cair em cilada

Para quem quer economizar sem virar refém do cupom expirado, algumas práticas simples ajudam: conferir sempre a data de validade e as regras da oferta antes de aplicar; checar o valor mínimo de compra exigido; desconfiar de descontos muito acima da média do mercado; e priorizar plataformas que informam quando o código foi verificado pela última vez. O objetivo não é apenas pagar menos, mas garantir que o desconto anunciado realmente chegue ao resumo do pedido.

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No fim, o recado dos dados é consistente: o brasileiro incorporou o cupom à rotina de compra e não pretende abrir mão disso. A disputa, daqui para frente, é menos sobre quem oferece desconto e mais sobre quem oferece desconto que funciona, com a confiança e a economia de tempo que o consumidor passou a exigir.