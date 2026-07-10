MotoChefe recebe convidados em evento de inauguração da nova loja em Volta Redonda (RJ)

A noite desta quinta-feira (09) marcou a chegada oficial da MotoChefe a Volta Redonda com um coquetel de inauguração que reuniu empresários, autoridades, representantes da imprensa e convidados no novo endereço da marca, localizado no bairro Niterói. O evento antecedeu a abertura oficial da loja ao público, realizada nesta sexta-feira (10), e celebrou mais um passo na expansão da empresa no Sul Fluminense.

Produzida pela promoter Ana Paula Delgado, a noite contou com coquetel, música comandada pelo DJ Lucas Melo e um ambiente de confraternização entre parceiros e convidados. Os empresários Igor Bastos e Fabrício Reis recepcionaram o público, apresentando a nova estrutura da unidade e os principais diferenciais da marca.

A inauguração integra o plano de crescimento da MotoChefe, considerada uma das principais empresas brasileiras de mobilidade elétrica leve. Fundada em 2019, a empresa nasceu com a proposta de tornar veículos elétricos mais acessíveis aos brasileiros e, atualmente, atua como uma montadora 100% nacional, investindo em produção própria, inovação tecnológica e soluções sustentáveis para o transporte urbano.

O portfólio da MotoChefe reúne scooters, motos e bicicletas elétricas desenvolvidas para o uso cotidiano, aliando design, desempenho, economia e baixo custo de manutenção. A proposta é oferecer uma alternativa moderna para quem busca reduzir despesas com combustível e optar por uma forma de deslocamento mais sustentável.

Além da expansão de sua rede de lojas, a empresa também fortalece sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho é embaixador da marca, que também patrocina oficialmente o Club de Regatas Vasco da Gama e a Sociedade Esportiva Palmeiras.

Com a nova unidade em funcionamento, Volta Redonda passa a integrar a rede da MotoChefe, que já está presente em Barra do Piraí e Valença e prepara novas inaugurações em Barra Mansa e Resende. A expectativa é ampliar o acesso à mobilidade elétrica na região e acompanhar o crescimento da demanda por soluções mais econômicas, tecnológicas e sustentáveis para os deslocamentos urbanos.

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Amparo, 171, bairro Niterói, Volta Redonda (RJ)

WhatsApp: (24) 999643340

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