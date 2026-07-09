Como exportadores do agro capturam o prêmio cambial do Q3 sem apostar no topo: o hedge em camadas

Para o exportador do agronegócio, a janela eleitoral de 2026 é o espelho invertido do drama do importador. Enquanto a indústria que compra em dólar vê custo subindo, quem vende soja, café, carne ou algodão ao exterior assiste à receita em reais engordar a cada degrau da moeda. O dólar deixou a mínima de R$4,89 em maio, opera na casa de R$5,16 e a projeção da mesa da GX Capital aponta pico na faixa de R$5,55 no auge do trimestre eleitoral. A diferença entre vender câmbio no patamar atual e no pico é o que a casa chama de prêmio cambial da janela.

O instinto do produtor diante desse cenário costuma ser o mais arriscado: segurar tudo e esperar o topo. O problema é que o topo só existe no retrovisor. Prêmio eleitoral não sobe em linha reta: é volátil, devolve ganhos em dias, e o pico pode se formar semanas antes do que o padrão histórico sugere. Quem espera o ponto máximo para travar 100% da receita cambial está, na prática, especulando com a margem da safra.

A alternativa que a GX Capital estrutura para exportadores é o hedge em camadas: dividir a receita cambial esperada dos próximos meses em fatias e travar cada uma em pontos diferentes da curva, à medida que o prêmio se forma. A primeira camada garante, desde já, um piso de receita acima do orçamento da safra. As camadas seguintes capturam a continuação da alta, se ela vier, sem que o resultado do ano dependa de acertar o dia exato do pico. O produtor troca a loteria do topo por uma escada de travas, cada degrau protegendo margem real.

“O exportador não precisa acertar o topo, precisa vender bem a safra inteira. Quando ele trava em camadas, cada fatia travada é margem no bolso, e cada fatia livre ainda participa da alta. O que a gente não deixa o cliente fazer é transformar a receita da safra em ficha de cassino eleitoral”, afirma Vinicius Teixeira, fundador da GX Capital, boutique financeira que opera câmbio estruturado para empresas de médio porte, com atuação relevante no agronegócio.

O impacto do método aparece nos números da própria casa. Em simulação do playbook Exportação Premium, publicado pela GX, a estruturação do câmbio de um exportador de médio porte gerou diferença da ordem de R$245 mil por mês frente à venda no mercado à vista sem estrutura. O ganho não vem de adivinhar cotação: vem de capturar o prêmio da curva de forma disciplinada e de comparar instituições a cada fechamento, em vez de aceitar o balcão de um único banco.

Há, ainda, o segundo tempo da jogada, que conecta o câmbio ao financiamento da próxima safra. A receita travada em patamar alto vira previsibilidade de caixa, e isso muda a conversa com o crédito: o produtor que sabe quanto e quando vai receber negocia custo de plantio em outra posição. É o desenho que a GX chama de ciclo fechado, em que a operação de câmbio alimenta a operação de crédito.

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“A janela de prêmio do Q3 é o momento mais lucrativo do ciclo para o exportador que age com método. Ela recompensa quem estrutura cedo e pune quem espera o topo. Entre julho e setembro, cada semana define quanto dessa diferença fica com o produtor”, resume Vinicius Teixeira.