Uma nova Era na dermatologia: a busca pela naturalidade está transformando o mercado da estética, por Dra. Laís Rios

Durante muito tempo, os procedimentos estéticos foram associados à transformação da aparência. O excesso de preenchimentos e intervenções que alteravam a identidade facial dominou uma fase importante da medicina estética. Hoje, porém, observa-se um movimento completamente diferente. Os pacientes continuam investindo em tratamentos, mas procuram resultados discretos, elegantes e compatíveis com a própria anatomia. A palavra da vez é naturalidade. Mais do que eliminar rugas ou modificar contornos, eles querem preservar uma aparência saudável e descansada.

Segundo a Dra. Laís Rios, essa mudança representa uma evolução da própria especialidade. A demanda por procedimentos minimamente invasivos continua crescendo em todo o mundo, impulsionada por um perfil de paciente que busca prevenção, longevidade e qualidade de vida. Esse comportamento acompanha um fenômeno maior da medicina moderna: a valorização da saúde preventiva. Em vez de procurar o consultório apenas quando os sinais do envelhecimento já estão instalados, cada vez mais pessoas iniciam protocolos de cuidado de forma precoce. Para a Dra. Laís Rios, não se trata de evitar o envelhecimento. Trata se de envelhecer melhor.

Procedimentos isolados dão lugar aos protocolos personalizados

Uma das maiores mudanças observadas na dermatologia é o abandono da lógica do procedimento único. O tratamento moderno passa a ser planejado de forma integrada. Hoje, um protocolo pode combinar tecnologias, bioestimuladores de colágeno, ultrassom macro e microfocalizado, lasers, injetáveis e terapias regenerativas, sempre respeitando as características individuais de cada paciente. De acordo com a dermatologista, o objetivo deixa de ser resolver um problema pontual e passa a ser construir resultados progressivos ao longo dos anos.

As terapias regenerativas representam uma nova geração da medicina estética

Outro movimento importante é o crescimento das terapias regenerativas. Enquanto parte da dermatologia do passado buscava preencher volumes ou suavizar marcas, a medicina atual procura estimular os mecanismos naturais de regeneração do organismo. O foco está na produção de colágeno, na melhora da qualidade da pele e na recuperação da arquitetura dos tecidos. "É uma abordagem mais fisiológica, mais inteligente e muito mais duradoura", afirma a Dra. Laís Rios.

A beleza começa muito antes do consultório

Nenhuma tecnologia substitui hábitos saudáveis. Sono adequado, alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do estresse e proteção solar continuam sendo os pilares do envelhecimento saudável. "Na minha prática clínica, gosto de transmitir exatamente essa mensagem aos pacientes. Procuro viver aquilo que recomendo", ressalta a Dra. Laís Rios.

"O esporte faz parte da minha rotina há muitos anos e acredito que ele seja um dos grandes responsáveis pela minha disposição, saúde e pela qualidade da minha pele. Os procedimentos potencializam os resultados, mas são os hábitos diários que constroem uma pele saudável ao longo das décadas", destaca Laís.

O futuro pertence à naturalidade

A dermatologia estética caminha para uma medicina mais personalizada, regenerativa e preventiva. O paciente moderno entende que beleza não significa perfeição. Significa saúde, qualidade da pele, envelhecer preservando sua identidade. "Em 2026, o conceito de menos é mais deixa de ser apenas uma tendência estética e passa a representar uma nova filosofia da dermatologia", conclui a Dra. Laís Rios.

Instagram: @laisriosdermato

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