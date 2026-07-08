Pesquisa: 75% aprovam efeitos de canetas emagrecedoras no corpo

Uma pesquisa realizada pelo PainelTAP mostra que a maioria dos usuários de canetas emagrecedoras percebe mudanças positivas após iniciar o tratamento. De acordo com o levantamento "Além da Balança: Raio-X da Experiência dos Brasileiros com Inibidores de Apetite", 75% dos participantes afirmaram ter percebido benefícios claros na composição corporal.

O estudo ouviu 751 usuários de medicamentos para emagrecimento em todo o Brasil e analisou diferentes aspectos da experiência com esses tratamentos, incluindo motivos para iniciar o uso, resultados percebidos, efeitos colaterais, satisfação e recomendação dos medicamentos.

Substâncias como semaglutida e tirzepatida mudaram a forma como parte dos brasileiros trata a perda de peso. O uso dessas medicações carrega expectativas que vão além do número na balança: estética, autoestima e composição corporal entram na conta.

Quais são os medicamentos emagrecedores mais usados no Brasil?

Mounjaro, Ozempic, Wegovy e Retatrutida estão entre os medicamentos mais citados pelos entrevistados da pesquisa PainelTAP. Um motivo apareceu com força entre os que levaram os participantes a começar o tratamento: a tentativa de eliminar gordura localizada que dieta e exercício não resolveram sozinhos, citada por 64% deles.

Qual é o principal caminho de acesso às canetas emagrecedoras?

Para 60% dos entrevistados, a recomendação médica foi o principal caminho de acesso às canetas emagrecedoras, o que reforça o peso do acompanhamento profissional na decisão de começar e continuar o tratamento. Já 21% dos respondentes recorreram à automedicação, motivados por resultados vistos nas redes sociais.

Quanto peso os usuários perdem com as canetas emagrecedoras?

Usuários de canetas emagrecedoras relataram perda de peso consistente ao longo do tratamento. 37,5% perderam entre 2kg e 5kg desde o início do uso, e 35,6% perderam entre 5,1kg e 10kg.

As canetas emagrecedoras trazem benefícios para a composição corporal?

A maioria dos usuários avalia a mudança na composição corporal de forma positiva: 75% dos participantes classificaram a experiência como positiva, 15% não notaram alterações significativas e 10% tiveram uma percepção negativa, principalmente ligada à perda indesejada de massa muscular.

Quais são os efeitos colaterais mais comuns das canetas emagrecedoras?

Dor de cabeça, enxaqueca, azia, refluxo, má digestão, constipação e gases foram os efeitos colaterais mais citados pelos usuários de canetas emagrecedoras, com frequência variando conforme o medicamento utilizado.

Como as canetas emagrecedoras mudam os hábitos de consumo?

O uso de canetas emagrecedoras não muda só o corpo. Aparece também no carrinho de compras: os dados apontam mudanças no comportamento de consumo, sobretudo na qualidade e no perfil dos alimentos comprados no supermercado. A queda no consumo de ultraprocessados foi a mudança mais citada, relatada por 58,3% dos entrevistados, que disseram ter reduzido bastante a compra de doces, salgadinhos e outros produtos do tipo.

O uso das canetas emagrecedoras aumenta o consumo de proteína?

Quase metade dos usuários de canetas emagrecedoras, 46,6%, passou a comprar mais proteína, como carne, ovo e iogurte proteico, o que acompanha a preocupação em preservar massa muscular durante o emagrecimento.

Qual caneta emagrecedora tem a maior recomendação entre os usuários?

O Wegovy é a caneta emagrecedora com a maior recomendação entre os medicamentos avaliados pela pesquisa PainelTAP, com 76 pontos no NPS (Net Promoter Score), indicador que mede a disposição dos consumidores em recomendar uma experiência.

Como foi feita a pesquisa da PainelTAP?

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A pesquisa do PainelTAP ouviu 751 usuários de canetas emagrecedoras em todo o Brasil, 76% mulheres e 23% homens. A maior concentração de participantes está no Sudeste (49%), seguido por Nordeste (17%), Sul (15%), Centro-Oeste (10%) e Norte (7%). A tabulação e a interpretação dos dados foram feitas pela AnáliseTAP, plataforma de análise baseada em inteligência artificial que transforma respostas em insights estratégicos.