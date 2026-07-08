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Deborah Secco escolhe Skill to Dress; CEO Lia Sangali comenta alta da moda ski

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Repórter
08/07/2026 11:58

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Deborah Secco escolhe Skill to Dress; CEO Lia Sangali comenta alta da moda ski
Deborah Secco escolhe Skill to Dress; CEO Lia Sangali comenta alta da moda ski crédito: PulseBrand

A recente viagem de Deborah Secco à neve chamou atenção não apenas pelos cenários e momentos compartilhados nas redes sociais, mas também pelo look escolhido para enfrentar as baixas temperaturas. A atriz utilizou peças da Skill to Dress, marca brasileira especializada na locação de roupas premium para neve.

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À frente da empresa está Lia Sangali, CEO que identificou um nicho ainda pouco explorado no Brasil e transformou a Skill to Dress em referência para brasileiros que viajam a destinos como Bariloche, Valle Nevado, Aspen e os Alpes Europeus.

Segundo Lia, a procura por roupas técnicas deixou de ser apenas uma necessidade funcional e passou a fazer parte da experiência da viagem. Os consumidores buscam peças que ofereçam proteção térmica, conforto e estilo, acompanhando as tendências internacionais da moda ski.

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A escolha da Skill to Dress por personalidades como Deborah Secco reforça esse movimento e evidencia o crescimento de um mercado que une turismo, moda e serviços premium.

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