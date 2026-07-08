YouRoo aposta na profissionalização do lazer náutico na América Latina

O mercado brasileiro de lazer náutico movimenta mais de R$2,5 bilhões por ano, segundo levantamento da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar). O país já tem cerca de 1 milhão de embarcações registradas, de acordo com a Marinha do Brasil. É nesse mercado, ainda fragmentado na visão da própria indústria, que a YouRoo monta sua estratégia de expansão.

YouRoo: fabricante brasileira de equipamentos premium para lazer náutico, com portfólio que inclui plataformas flutuantes, tapetes náuticos, boias esportivas e piscinas infláveis. A empresa é fundada e liderada por Rafael Ferreira, que ocupa o cargo de CEO.

Por que a YouRoo aposta na América Latina?

A leitura da empresa é direta: o lazer náutico latino-americano ainda está em estágio inicial, distante de economias com tradição mais consolidada no segmento. É nessa distância que a YouRoo enxerga espaço, apostando na consolidação de um setor que hoje considera pulverizado.

O momento ajuda. Desde a pandemia, hábitos de consumo mudaram e atividades ao ar livre ganharam peso nas prioridades de lazer, sobretudo entre consumidores de alta renda, que não abrem mão de durabilidade e certificação internacional na hora de comprar. O turismo náutico brasileiro, que movimenta toda uma cadeia de marinas, embarcações e serviços correlatos, é reflexo direto dessa mudança.

Como funciona o modelo de negócio da YouRoo?

A aposta da YouRoo é no controle da própria cadeia produtiva. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa seus produtos sem depender de terceiros. Na prática, isso significa mais controle sobre propriedade intelectual e margens mais enxutas, dois pontos que a empresa trata como decisivos para crescer fora do Brasil.

“Nossa ambição é consolidar a YouRoo como referência latino-americana em entretenimento náutico e posicionar o Brasil como polo de origem para produtos com padrão global de qualidade”, afirma Rafael Ferreira, fundador e CEO da empresa.

A marca já é presença na casa da família Justus, e a companhia diz que seus produtos também circulam na rotina de famosos do agronegócio, do entretenimento e do esporte náutico, hoje um dos pilares do posicionamento premium da linha .

Quais desafios a YouRoo enfrenta pela frente?

A YouRoo entende que o maior desafio é continuar na liderança de um mercado que evolui constantemente. O consumidor náutico busca novidades, experiências diferenciadas e produtos cada vez mais completos, o que exige inovação contínua. A YouRoo trabalha para se manter como a empresa mais inovadora do segmento, investindo em desenvolvimento, qualidade e eficiência, sempre antecipando tendências e entregando soluções que superem as expectativas dos clientes.

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A aposta é que a janela para consolidar o setor segue aberta e a YouRoo mira, lá na frente, a expansão para fora do país.