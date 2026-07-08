Governança e remuneração variável: decisões judiciais elevam a exigência de transparência nos programas de bônus

A crescente judicialização dos programas de remuneração variável tem ampliado o debate sobre os limites da autonomia das empresas na definição e revisão de metas de desempenho. Em decisões recentes da Justiça do Trabalho, alterações promovidas ao longo do período de apuração dos resultados passaram a ser examinadas sob a ótica da previsibilidade, da boa-fé contratual e da transparência na relação entre empregadores e executivos.

Nos últimos anos, bônus anuais, incentivos de curto e longo prazo e programas de participação vinculados ao desempenho consolidaram-se como instrumentos centrais da política de remuneração das lideranças corporativas. Além de estimular resultados e alinhar interesses entre empresas e executivos, esses mecanismos passaram a representar parcela significativa da remuneração de profissionais em posições estratégicas.

Ao mesmo tempo, a evolução desses programas trouxe maior complexidade à sua estrutura. Critérios de desempenho, indicadores financeiros, fatores de ajuste e deliberações de comitês internos passaram a influenciar diretamente o cálculo dos valores devidos, tornando indispensáveis regras claras e mecanismos consistentes de governança.

Segundo a advogada Giovana Atarasi Jurca, especialista em proteção de patrimônio, reputação e trajetória de lideranças, um dos temas que mais tem despertado atenção no Judiciário é a revisão das metas durante o próprio ciclo de avaliação.

"O ponto central dessas discussões não é impedir que as empresas ajustem suas metas diante de mudanças econômicas ou estratégicas. O que a Justiça tem exigido é que essas alterações respeitem a previsibilidade do programa e sejam implementadas com transparência, para que não frustrem expectativas legitimamente construídas pelos participantes", afirma Giovana Atarasi Jurca.

Em recentes decisões da Justiça do Trabalho, magistrados têm analisado situações em que metas inicialmente comunicadas aos participantes foram alteradas ao longo do exercício, impactando a expectativa de recebimento da remuneração variável. Em diferentes casos, o debate jurídico concentra-se na possibilidade de essas alterações comprometerem a previsibilidade do programa e configurarem modificação prejudicial das condições originalmente estabelecidas.

Outro aspecto que vem sendo objeto de discussão judicial é a transparência da metodologia utilizada para calcular o bônus. Em determinadas demandas, a documentação apresentada pelas empresas não foi considerada suficiente para demonstrar, de forma objetiva, como os valores foram apurados, circunstância que influenciou a formação do convencimento judicial.

"Programas de remuneração variável dependem de governança consistente. Não basta que a política interna exista; é preciso que a empresa consiga demonstrar, documentalmente, como os critérios foram aplicados e por que determinado valor foi efetivamente apurado. A documentação deixou de ser apenas uma boa prática e passou a representar um importante instrumento de segurança jurídica", explica a advogada.

A discussão transcende casos específicos. Empresas convivem permanentemente com mudanças de cenário econômico, revisão de projeções e redefinição de prioridades estratégicas, circunstâncias que frequentemente exigem ajustes em metas e indicadores de desempenho. O desafio jurídico, entretanto, está na forma como essas adaptações são implementadas quando afetam expectativas legítimas construídas a partir de critérios previamente estabelecidos.

As controvérsias também evidenciam que remuneração elevada não elimina a assimetria de informação existente entre empresa e executivo. Ainda que ocupem posições de liderança, esses profissionais normalmente não participam da definição dos indicadores financeiros utilizados na apuração dos resultados nem têm acesso integral às deliberações dos comitês responsáveis pela validação dos pagamentos.

"Mesmo executivos de alta liderança normalmente não participam da definição dos indicadores financeiros nem das deliberações dos comitês responsáveis pela validação dos bônus. Isso torna ainda mais relevante que as empresas adotem critérios transparentes e mantenham registros capazes de demonstrar a coerência entre as regras previamente divulgadas e sua efetiva aplicação", observa Giovana.

Sob a perspectiva da governança corporativa, quanto maior a discricionariedade conferida às empresas para definir, revisar e aplicar critérios de remuneração variável, maior tende a ser a necessidade de transparência, documentação e consistência em sua execução. A segurança jurídica desses programas depende não apenas da redação das políticas internas, mas da capacidade de demonstrar que as regras foram aplicadas de forma objetiva, previsível e compatível com as condições comunicadas aos participantes.

"A confiança entre empresa e liderança é construída quando flexibilidade gerencial e segurança jurídica caminham juntas. Critérios claros, previamente comunicados e aplicados de forma consistente reduzem conflitos, fortalecem a credibilidade dos programas de remuneração variável e contribuem para relações corporativas mais equilibradas", conclui Giovana Atarasi Jurca.

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Giovana Atarasi Jurca, é advogada com atuação em proteção de patrimônio, reputação e trajetória de lideranças, assessorando lideranças corporativas em questões estratégicas relacionadas à governança corporativa, gestão de riscos e relações de trabalho.