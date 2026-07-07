Do palco à pesquisa aplicada: como José Roberto Marques transformou décadas de prática em método sobre comportamento humano

O engajamento global no trabalho recuou para 20% em 2025, segundo a Gallup. O número explica por que o comportamento humano voltou ao centro das decisões de negócio, dos conselhos às áreas de gestão de pessoas, passando pelo mercado de formação executiva. Desempenho e bem-estar pararam de andar juntos, e as organizações ainda não encontraram uma resposta consistente para isso.

José Roberto Marques construiu sua trajetória no campo do coaching, mas o que ele acumulou ao longo das últimas décadas vai além do treinamento motivacional: é um corpo de observação prática sobre comportamento humano, com método, linguagem e aplicação próximos da ciência do comportamento. Esse posicionamento acompanha a maturação do próprio mercado. A International Coaching Federation estima que a profissão gerou US$5,34 bilhões em receita global em 2024, um setor que cresceu e, com isso, elevou a régua de maturidade e credibilidade.

Escala como base de evidência

Fundado em 2007, o Instituto Brasileiro de Coaching se tornou a principal plataforma dessa trajetória. Segundo materiais institucionais, o grupo alcançou mais de 6 milhões de pessoas ao longo de sua história. Mais do que o número em si, o dado sustenta a tese central de José Roberto Marques: a de que sua autoridade se apoia não em formulação puramente teórica, mas em uma massa acumulada de observação prática sobre comportamento, liderança, tomada de decisão e mudança individual.

O mercado cobrou essa mudança. Durante muito tempo, o setor de desenvolvimento humano cresceu apoiado em carisma, palco e fórmulas de transformação pessoal. A régua mudou. Hoje, a disputa é por quem consegue transformar experiência em método e método em aplicação concreta para empresas e para indivíduos. É exatamente nesse terreno que José Roberto Marques posiciona uma trajetória construída na prática, aproximando-a da lógica da pesquisa aplicada, ainda que fora dos formatos acadêmicos tradicionais.

Uma assinatura intelectual própria

Ao longo desse percurso, ele desenvolveu uma produção editorial extensa e conceitos próprios, como Self Coaching, Psicologia Marquesiana e Valuation Humano, que organizam sua leitura sobre mente, emoção, desempenho e comportamento. Na prática, esses conceitos transformam o repertório acumulado em uma assinatura intelectual reconhecível, capaz de sustentar a imagem de estudioso da mente em um mercado que, por muitos anos, tratou esse tipo de ambição com superficialidade.

O resultado é uma atuação que dialoga com públicos distintos. Mais do que falar apenas com quem busca transformação pessoal, José Roberto Marques conversa com empresas, líderes e profissionais interessados em compreender como crenças, ambiente emocional, disciplina e visão de futuro interferem nos resultados.

"Minha formação como pesquisador do comportamento não veio de um único laboratório. Veio de milhões de interações reais com pessoas em busca de transformação. Cada formação, cada imersão, cada livro é um ponto de dado", afirma José Roberto Marques.

Aderência ao debate atual

Engajamento baixo, exaustão e perda de sentido viraram problemas econômicos. Quem consegue traduzir comportamento humano para a lógica da gestão ocupa um espaço que a maioria das abordagens não preenche. O que diferencia trajetórias duradouras das passageiras é justamente a capacidade de sustentar autoridade com método, não apenas com presença de marca.

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A consolidação de José Roberto Marques reflete um mercado que ficou mais exigente. Alcance, público e influência já não bastam: é preciso demonstrar que a experiência acumulada pode ser sistematizada como método e lida com seriedade num ambiente que cobra precisão conceitual, coerência e aplicabilidade. Para uma trajetória construída entre formação, mercado e produção intelectual, essa consistência não é detalhe, é o argumento central.